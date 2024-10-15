https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-yerlikaya-suc-odaklariyla-topyekun-mucadeleye-davet-etti-feda-edecek-tek-bir-cocugumuz-yok-1089247337.html

Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'

Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'

Sputnik Türkiye

Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüldüğünü söyleyen... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T13:23+0300

2024-10-15T13:23+0300

2024-10-15T13:23+0300

politika

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

terör

terör örgütü

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

suç örgütü

organize suç örgütü

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Memur-Sen Genel Merkezi’nde Genç Memur-Sen Koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları” projesinin kapanış programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç örgütlerine karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi. 'Hainlerin inlerine giriyoruz tıpkı sana inlerine girdiğimiz gibi'Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: 'Zehir tacirlerine feda edecek çocuğumuz yok'“Suçta Önleyicilik” kavramına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:“Suçun oluşmasını önlemek. Sadece kolluk güçlerimizle sınırlı bir süreç değildir. Eğer böyle düşünürsek önümüzdeki sorunu çok basite indirgemiş oluruz. Oysa önleyicilik faaliyetinde bireysel ve toplumsal birçok faktör devreye girer, girmelidir. Bu salonda olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında pırıl pırıl gençlerimiz var. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız var ve siber dünyada birçok unsur çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit ediyor. O karanlık dehlizlerde siber zorbalar maalesef fırsat kolluyor. Şimdi kötülüğe karşı suç ve suç odaklarına karşı önleyici gücümüzü geliştirebilmemiz için milletçe, topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Güvenlik güçlerimizle, İçişleri ailesiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, sizlerle üniversitemizle medyamızla, kanaat önderlerimizle, okurlarımızla ailelerimizle topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bizim terör örgütlerine, zehir tacirlerine, sapkın akımlara kaptıracak feda edecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ali-yerlikaya-2-ayri-suc-orgutune-operasyonu-duyurdu-157-supheli-yakalandi-1089215374.html

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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, suç örgütü, organize suç örgütü