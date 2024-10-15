Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-yerlikaya-suc-odaklariyla-topyekun-mucadeleye-davet-etti-feda-edecek-tek-bir-cocugumuz-yok-1089247337.html
Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'
Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'
Sputnik Türkiye
Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüldüğünü söyleyen... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:23+0300
2024-10-15T13:23+0300
politika
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
terör
terör örgütü
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
suç örgütü
organize suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087162231_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_8f97d7fcbe5082079e71105a030b91c7.jpg
Memur-Sen Genel Merkezi’nde Genç Memur-Sen Koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları” projesinin kapanış programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç örgütlerine karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi. 'Hainlerin inlerine giriyoruz tıpkı sana inlerine girdiğimiz gibi'Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: 'Zehir tacirlerine feda edecek çocuğumuz yok'“Suçta Önleyicilik” kavramına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:“Suçun oluşmasını önlemek. Sadece kolluk güçlerimizle sınırlı bir süreç değildir. Eğer böyle düşünürsek önümüzdeki sorunu çok basite indirgemiş oluruz. Oysa önleyicilik faaliyetinde bireysel ve toplumsal birçok faktör devreye girer, girmelidir. Bu salonda olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında pırıl pırıl gençlerimiz var. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız var ve siber dünyada birçok unsur çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit ediyor. O karanlık dehlizlerde siber zorbalar maalesef fırsat kolluyor. Şimdi kötülüğe karşı suç ve suç odaklarına karşı önleyici gücümüzü geliştirebilmemiz için milletçe, topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Güvenlik güçlerimizle, İçişleri ailesiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, sizlerle üniversitemizle medyamızla, kanaat önderlerimizle, okurlarımızla ailelerimizle topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bizim terör örgütlerine, zehir tacirlerine, sapkın akımlara kaptıracak feda edecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ali-yerlikaya-2-ayri-suc-orgutune-operasyonu-duyurdu-157-supheli-yakalandi-1089215374.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087162231_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_05946b4340464ccb8d900a70d357425b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, suç örgütü, organize suç örgütü
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, suç örgütü, organize suç örgütü

Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'

13:23 15.10.2024
© AA / Hakan Nuralİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Hakan Nural
Abone ol
Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüldüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç odaklarına karşı milletçe, topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde Genç Memur-Sen Koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları” projesinin kapanış programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç örgütlerine karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi.

'Hainlerin inlerine giriyoruz tıpkı sana inlerine girdiğimiz gibi'

Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
“İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle birlikte kara, mavi, siber vatanda canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Kahramanlarımız, huzur ve güvenin teminatıdır. Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Şehirlerde de kırsal bölgelerde de hainlerin inlerine giriyoruz. Tıpkı sanal dünyada siber inlerine girdiğimiz gibi. Şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz. Zehir tacirlerine de acımıyoruz. Bizim için emek kutsaldır. Milletimizin göz nuru, emeğine göz dikenlerin karşılığında yine biz varız. Türkiye'mizi, daha güvenli, daha huzurlu bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”

'Zehir tacirlerine feda edecek çocuğumuz yok'

“Suçta Önleyicilik” kavramına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
“Suçun oluşmasını önlemek. Sadece kolluk güçlerimizle sınırlı bir süreç değildir. Eğer böyle düşünürsek önümüzdeki sorunu çok basite indirgemiş oluruz. Oysa önleyicilik faaliyetinde bireysel ve toplumsal birçok faktör devreye girer, girmelidir. Bu salonda olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında pırıl pırıl gençlerimiz var. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız var ve siber dünyada birçok unsur çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit ediyor. O karanlık dehlizlerde siber zorbalar maalesef fırsat kolluyor. Şimdi kötülüğe karşı suç ve suç odaklarına karşı önleyici gücümüzü geliştirebilmemiz için milletçe, topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Güvenlik güçlerimizle, İçişleri ailesiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, sizlerle üniversitemizle medyamızla, kanaat önderlerimizle, okurlarımızla ailelerimizle topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bizim terör örgütlerine, zehir tacirlerine, sapkın akımlara kaptıracak feda edecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur."
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
TÜRKİYE
Ali Yerlikaya 2 ayrı suç örgütüne operasyonu duyurdu: 157 şüpheli yakalandı
Dün, 16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала