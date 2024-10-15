https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-yerlikaya-suc-odaklariyla-topyekun-mucadeleye-davet-etti-feda-edecek-tek-bir-cocugumuz-yok-1089247337.html
Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'
Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'
Sputnik Türkiye
Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüldüğünü söyleyen... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T13:23+0300
2024-10-15T13:23+0300
2024-10-15T13:23+0300
politika
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
terör
terör örgütü
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
suç örgütü
organize suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087162231_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_8f97d7fcbe5082079e71105a030b91c7.jpg
Memur-Sen Genel Merkezi’nde Genç Memur-Sen Koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları” projesinin kapanış programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç örgütlerine karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi. 'Hainlerin inlerine giriyoruz tıpkı sana inlerine girdiğimiz gibi'Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: 'Zehir tacirlerine feda edecek çocuğumuz yok'“Suçta Önleyicilik” kavramına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:“Suçun oluşmasını önlemek. Sadece kolluk güçlerimizle sınırlı bir süreç değildir. Eğer böyle düşünürsek önümüzdeki sorunu çok basite indirgemiş oluruz. Oysa önleyicilik faaliyetinde bireysel ve toplumsal birçok faktör devreye girer, girmelidir. Bu salonda olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında pırıl pırıl gençlerimiz var. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız var ve siber dünyada birçok unsur çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit ediyor. O karanlık dehlizlerde siber zorbalar maalesef fırsat kolluyor. Şimdi kötülüğe karşı suç ve suç odaklarına karşı önleyici gücümüzü geliştirebilmemiz için milletçe, topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Güvenlik güçlerimizle, İçişleri ailesiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, sizlerle üniversitemizle medyamızla, kanaat önderlerimizle, okurlarımızla ailelerimizle topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bizim terör örgütlerine, zehir tacirlerine, sapkın akımlara kaptıracak feda edecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/ali-yerlikaya-2-ayri-suc-orgutune-operasyonu-duyurdu-157-supheli-yakalandi-1089215374.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087162231_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_05946b4340464ccb8d900a70d357425b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, suç örgütü, organize suç örgütü
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, terör, terör örgütü, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, suç örgütü, organize suç örgütü
Bakan Yerlikaya, suç odaklarıyla 'topyekun' mücadeleye davet etti: 'Feda edecek tek bir çocuğumuz yok'
Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüldüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç odaklarına karşı milletçe, topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Memur-Sen Genel Merkezi’nde Genç Memur-Sen Koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları” projesinin kapanış programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suç örgütlerine karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi.
'Hainlerin inlerine giriyoruz tıpkı sana inlerine girdiğimiz gibi'
Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
“İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle birlikte kara, mavi, siber vatanda canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Kahramanlarımız, huzur ve güvenin teminatıdır. Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, tüm suçlular ve suç odaklarıyla amansız bir mücadele sürdürüyoruz. Şehirlerde de kırsal bölgelerde de hainlerin inlerine giriyoruz. Tıpkı sanal dünyada siber inlerine girdiğimiz gibi. Şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz. Zehir tacirlerine de acımıyoruz. Bizim için emek kutsaldır. Milletimizin göz nuru, emeğine göz dikenlerin karşılığında yine biz varız. Türkiye'mizi, daha güvenli, daha huzurlu bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”
'Zehir tacirlerine feda edecek çocuğumuz yok'
“Suçta Önleyicilik” kavramına dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
“Suçun oluşmasını önlemek. Sadece kolluk güçlerimizle sınırlı bir süreç değildir. Eğer böyle düşünürsek önümüzdeki sorunu çok basite indirgemiş oluruz. Oysa önleyicilik faaliyetinde bireysel ve toplumsal birçok faktör devreye girer, girmelidir. Bu salonda olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında pırıl pırıl gençlerimiz var. Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız var ve siber dünyada birçok unsur çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit ediyor. O karanlık dehlizlerde siber zorbalar maalesef fırsat kolluyor. Şimdi kötülüğe karşı suç ve suç odaklarına karşı önleyici gücümüzü geliştirebilmemiz için milletçe, topyekun bir mücadele vermek zorundayız. Güvenlik güçlerimizle, İçişleri ailesiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, sizlerle üniversitemizle medyamızla, kanaat önderlerimizle, okurlarımızla ailelerimizle topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bizim terör örgütlerine, zehir tacirlerine, sapkın akımlara kaptıracak feda edecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur."