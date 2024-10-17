https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/acun-ilicalidan-vergi-yuzsuzu-tepkisi-iftiraci-ve-cahilleri-ifsa-edeceksek-senden-baslayalim-1089355831.html

Acun Ilıcalı'dan 'vergi yüzsüzü' tepkisi: 'İftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım'

Acun Ilıcalı'dan 'vergi yüzsüzü' tepkisi: 'İftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım'

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu ve iş insanı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden kendisine dair 3 yıldır vergi ödemedi sözlerine tepki gösterdi. 2500 kişinin ekmek yediği Acun... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T19:42+0300

2024-10-17T19:42+0300

2024-10-17T19:42+0300

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İş insanı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden kendisinin 'vergi yüzsüzü' olduğu iddiasında bulunan kişiye sert tepki gösterdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi ödemeyen kişilerin yayımlandığı vergi yüzsüzleri listesini paylaşması üzerine ünlü sunucu Acun Ilıcalı'nın da adının listede olduğu iddia edildi. Sosyal medya platformu X üzerinden Acun Ilıcalı'ya seslenen bir kullanıcı 'vergi yüzsüzü' olduğunu söyledi. Tweeti alıntılayan Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı "Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺’dir. Bu sene de iki katını vereceğiz. 2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş" dedi.'Yüzsüzler listesine seni sokabiliriz'Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı'nın X'te vergi paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/merakla-beklenen-vergi-yuzsuzleri-listesi-ilk-kez-aciklandi-1089306270.html

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vergi yüzsüzleri 2024, acun ilıcalı