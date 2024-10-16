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Merakla beklenen 'Vergi Yüzsüzleri' listesi ilk kez açıklandı
Merakla beklenen 'Vergi Yüzsüzleri' listesi ilk kez açıklandı
Sputnik Türkiye
Tüm Türkiye genelinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri listesi' bugün itibarıyla açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T17:32+0300
2024-10-16T17:32+0300
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi kaçırma
vergi beyannemesi
vergi cezası
vergi denetim kurulu
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.Kamuoyunda 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılan mükelleflerin isimleri bugünden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:Vergi Kimlik No: 14000****32Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇEsas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARETBorç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TLVergi Kimlik No: 14422****32Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLANEsas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞUBorç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TLVergi Kimlik No: 23508****34Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞANEsas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARETBorç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TLVergi Kimlik No: 27003****34Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSALEsas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATIBorç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TLVergi Kimlik No: 15203****16Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIMEsas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIKBorç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TLVergi Kimlik No: 10609****32Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLUEsas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBorç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TLVergi Kimlik No: 23404****13Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİTEsas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİBorç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TLVergi Kimlik No: 21118****23Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZEsas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYATBorç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TLVergi Kimlik No: 23009****11Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZEsas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİBorç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TLVergi Kimlik No: 20908****14Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCIEsas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEBorç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TLVergi Kimlik No: 25608****12Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİREsas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARETBorç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TLVergi Kimlik No: 18808****21Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZEsas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİKBorç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TLVergi Kimlik No: 15508****11Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİNEsas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİBorç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL
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vergi yüzsüzleri kim, vergi yüzsüzleri listesi
vergi yüzsüzleri kim, vergi yüzsüzleri listesi

Merakla beklenen 'Vergi Yüzsüzleri' listesi ilk kez açıklandı

17:32 16.10.2024
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© DHA
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Tüm Türkiye genelinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri listesi' bugün itibarıyla açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı liste illerin vergi dairelerinde ilan edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.
Kamuoyunda 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılan mükelleflerin isimleri bugünden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.
5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:
Vergi Kimlik No: 14000****32
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ
Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Vergi Kimlik No: 14422****32
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN
Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Vergi Kimlik No: 23508****34
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN
Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Vergi Kimlik No: 27003****34
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL
Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL
Vergi Kimlik No: 15203****16
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM
Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK
Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL
Vergi Kimlik No: 10609****32
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL
Vergi Kimlik No: 23404****13
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL
Vergi Kimlik No: 21118****23
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT
Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL
Vergi Kimlik No: 23009****11
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ
Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL
Vergi Kimlik No: 20908****14
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL
Vergi Kimlik No: 25608****12
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET
Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL
Vergi Kimlik No: 18808****21
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL
Vergi Kimlik No: 15508****11
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN
Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL
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EKONOMİ
Merakla bekleniyordu: 'Vergi yüzsüzleri' bugün açıklanacak
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