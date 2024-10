https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/merakla-beklenen-vergi-yuzsuzleri-listesi-ilk-kez-aciklandi-1089306270.html

Merakla beklenen 'Vergi Yüzsüzleri' listesi ilk kez açıklandı

Tüm Türkiye genelinde vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri listesi' bugün itibarıyla açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7a988ea9b0373a0ca8c53b76b1e96390.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.Kamuoyunda 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılan mükelleflerin isimleri bugünden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:Vergi Kimlik No: 14000****32Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇEsas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARETBorç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TLVergi Kimlik No: 14422****32Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLANEsas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞUBorç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TLVergi Kimlik No: 23508****34Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞANEsas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARETBorç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TLVergi Kimlik No: 27003****34Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSALEsas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATIBorç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TLVergi Kimlik No: 15203****16Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIMEsas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIKBorç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TLVergi Kimlik No: 10609****32Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLUEsas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBorç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TLVergi Kimlik No: 23404****13Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİTEsas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİBorç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TLVergi Kimlik No: 21118****23Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZEsas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYATBorç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TLVergi Kimlik No: 23009****11Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZEsas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİBorç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TLVergi Kimlik No: 20908****14Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCIEsas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEBorç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TLVergi Kimlik No: 25608****12Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİREsas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARETBorç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TLVergi Kimlik No: 18808****21Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZEsas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİKBorç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TLVergi Kimlik No: 15508****11Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİNEsas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİBorç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL

SON HABERLER

