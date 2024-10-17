https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/2024-yilinin-son-super-ayi-gorulecek-super-ay-ne-zaman-1089318335.html

2024 yılının son Süper Ayı görülecek: Süper Ay ne zaman?

2024 yılının son Süper Ayı görülecek: Süper Ay ne zaman?

Sputnik Türkiye

2024 yılının son Süper Ayı 17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da gerçekleşecek. Süper Ay dünya genelinde saat 11.26'da gözlenebilecek. Ancak Türkiye, UTC+3 saat... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Ay 2024 yılında son kez 17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da Türkiye'de gözlemlenecek.17 Ekim 2024'te gerçekleşecek Süper Ay dünyada saat 11.26'da olacak. Türkiye, UTC+3 saat diliminde yer aldığı için Türkiye saatiyle (TSİ) 14.26'da Süper Ay gözlemlenebilecek. Süper Ay Dünya'ya en yakın konumda olacağı için normalden daha büyük ve parlak görünecek. Gök olayı gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye'de gün batımından sonra Süper Ay'ı gözlemlemek mümkün hale gelecek.Süper Ay Türkiye'de görülecek mi?Türkiye'de 2024 yılının son Süper Ay'ının görüleceği ifade edildi. Bir sonraki Süper Ay ise 29 Mart 2025'te olacak.Süper Ay nedir?Ay Dolunay evresinde Dünya'ya en yakın konumda olduğunda Süper Ay olur. Ay'ın normalden yüzde 7-14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak olduğu halinin Süper Ay olarak ifade edildiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/super-kanli-ay-tutulmasi-istanbuldan-dolunay-manzaralari-1088142641.html

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