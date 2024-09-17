Süper Kanlı Ay tutulması: İstanbul'dan dolunay manzaraları

2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması başladı. Süper Ay olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek.