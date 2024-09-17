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Süper Kanlı Ay tutulması: İstanbul'dan dolunay manzaraları
Süper Kanlı Ay tutulması: İstanbul'dan dolunay manzaraları
Sputnik Türkiye
2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması başladı. Süper Ay olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T23:44+0300
2024-09-17T23:44+0300
2024-09-17T23:44+0300
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Süper Kanlı Ay tutulması: İstanbul'dan dolunay manzaraları
2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulması başladı. Süper Ay olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek.
© AA / İsa Terli
Süper Kanlı Ay tutulması, Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.
Süper Kanlı Ay tutulması, Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.
© AA / İsa Terli
Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek
Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek
© AA / İsa Terli
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.
© AA / İsa Terli İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı ) © AA / İsa Terli İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı ) © AA / İsa Terli İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı ) © AA / İsa Terli İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı ) © AA / İsa Terli İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı ) © AA / İsa Terli İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )