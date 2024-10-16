https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-cenazesi-ailesine-teslim-edildi-1089272113.html

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Sputnik Türkiye

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

rojin kabaiş

kayıp

van

van gölü

van yüzüncü yıl üniversitesi

diyarbakır

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/universite-ogrencisi-rojinin-cansiz-bedeni-bulundu-1089253674.html

türkiye

van

van gölü

diyarbakır

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