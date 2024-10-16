https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-cenazesi-ailesine-teslim-edildi-1089272113.html
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
Sputnik Türkiye
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T03:06+0300
2024-10-16T03:06+0300
2024-10-16T03:06+0300
türkiye
rojin kabaiş
kayıp
van
van gölü
van yüzüncü yıl üniversitesi
diyarbakır
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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/universite-ogrencisi-rojinin-cansiz-bedeni-bulundu-1089253674.html
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.