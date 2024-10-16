Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-cenazesi-ailesine-teslim-edildi-1089272113.html
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
Sputnik Türkiye
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T03:06+0300
2024-10-16T03:06+0300
türkiye
rojin kabaiş
kayıp
van
van gölü
van yüzüncü yıl üniversitesi
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089271956_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_42e07c3ce9064c8b5d0d63e965540e6a.jpg
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/universite-ogrencisi-rojinin-cansiz-bedeni-bulundu-1089253674.html
türkiye
van
van gölü
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089271956_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f4dc1b61b23ec51e3011b0e38445c78b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rojin kabaiş neden öldü, rojin kabaiş haberleri, rojin kabaiş, rojin kabaiş bulundu mu, rojin, rojin kabaiş kim, rojin kabaiş nereli, rojine ne oldu,
rojin kabaiş neden öldü, rojin kabaiş haberleri, rojin kabaiş, rojin kabaiş bulundu mu, rojin, rojin kabaiş kim, rojin kabaiş nereli, rojine ne oldu,

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

03:06 16.10.2024
© AA / Emre IlıkanVan'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA / Emre Ilıkan
Abone ol
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
TÜRKİYE
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Dün, 16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала