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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/szijjarto-baris-dostlari-grubunun-amaci-ulkelerin-baris-istedigini-gostermek-1089278483.html
Szijjarto: Barış Dostları Grubu’nun amacı ülkelerin barış istediğini göstermek
Szijjarto: Barış Dostları Grubu’nun amacı ülkelerin barış istediğini göstermek
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Küresel Güney Barış Dostları Grubu’nun oluşturulmasının amacının, küresel çoğunluğun... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:01+0300
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ukrayna krizi
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peter szijjarto
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Küresel Güney Barış Dostları Grubu’nun oluşturulmasını şöyle değerlendirdi:Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'ya yönelik barış girişiminin devam ettiğini söyleyen Szijjarto, bu nedenle ülke temsilcilerinin “Avrupa Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Başbakanlar Zirvesi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve NATO gibi tüm platformlarda ve forumlarda” çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine dair görüşlerini dile getirmeye devam ettiğini anlattı.Daha önce Çin, Brezilya ve Küresel Güney’in diğer bazı ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümü için açık Barış Dostları platformunu oluşturmak niyetinde olduğu bildirilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, bir dizi ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerinin BM Genel Kurulu kapsamında 27 Eylül’de bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti. Görüşmenin ardından Cezayir, Bolivya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Çin, Mısır, Endonezya, Kazakistan, Kenya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve Zambiya ortak bir bildiri yayınlamıştı. Fransa, İsviçre ve Macaristan da bu müzakerelere katılmıştı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir öneride bulunmuştu. Bu öneri, Ukrayna birliklerinin yeni Rusya bölgelerinden çekilmesinin ardından Rusya’nın derhal ateşkes ve müzakerelere hazır olduğunu ilan etmesini öngörüyor. Öneriye göre, Kiev’in, NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve denazifikasyonu gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerekiyor. Ayrıca Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/almanya-basbakani-ukraynaya-destegin-azalmasi-nedeniyle-medyaya-kizdi-dogru-sorulari-sormuyorsunuz--1089237232.html
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macaristan, peter szijjarto, küresel güney, barış, viktor orban, ukrayna, abd, nato, çin, brezilya
macaristan, peter szijjarto, küresel güney, barış, viktor orban, ukrayna, abd, nato, çin, brezilya

Szijjarto: Barış Dostları Grubu’nun amacı ülkelerin barış istediğini göstermek

10:01 16.10.2024 (güncellendi: 10:12 16.10.2024)
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Aleksey Daniçev
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Küresel Güney Barış Dostları Grubu’nun oluşturulmasının amacının, küresel çoğunluğun çatışmanın sona ermesini istediğini göstermek olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Küresel Güney Barış Dostları Grubu’nun oluşturulmasını şöyle değerlendirdi:
Bunun amacı dünyaya, çoğu ülkenin barıştan yana olduğunu göstermek. Barış Dostları Grubu’nun büyük ve güçlü olacağını, barışın sesini duyuracağını umuyoruz. Ardından, umarım, ABD başkanlık seçimlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından tüm atmosfer değişir. O zaman da savaş yanlısı bir yaklaşım yerine barış odaklı bir yaklaşım hakim olur.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'ya yönelik barış girişiminin devam ettiğini söyleyen Szijjarto, bu nedenle ülke temsilcilerinin “Avrupa Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Başbakanlar Zirvesi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve NATO gibi tüm platformlarda ve forumlarda” çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine dair görüşlerini dile getirmeye devam ettiğini anlattı.
Daha önce Çin, Brezilya ve Küresel Güney’in diğer bazı ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümü için açık Barış Dostları platformunu oluşturmak niyetinde olduğu bildirilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, bir dizi ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerinin BM Genel Kurulu kapsamında 27 Eylül’de bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti. Görüşmenin ardından Cezayir, Bolivya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Çin, Mısır, Endonezya, Kazakistan, Kenya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve Zambiya ortak bir bildiri yayınlamıştı. Fransa, İsviçre ve Macaristan da bu müzakerelere katılmıştı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için bir öneride bulunmuştu. Bu öneri, Ukrayna birliklerinin yeni Rusya bölgelerinden çekilmesinin ardından Rusya’nın derhal ateşkes ve müzakerelere hazır olduğunu ilan etmesini öngörüyor. Öneriye göre, Kiev’in, NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve denazifikasyonu gerçekleştirmesi ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerekiyor. Ayrıca Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması talep ediliyor.
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