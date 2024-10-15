https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/almanya-basbakani-ukraynaya-destegin-azalmasi-nedeniyle-medyaya-kizdi-dogru-sorulari-sormuyorsunuz--1089237232.html

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya desteğin azalması nedeniyle medyaya kızdı: 'Doğru soruları sormuyorsunuz'

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya desteğin azalması nedeniyle medyaya kızdı: 'Doğru soruları sormuyorsunuz'

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya kamuoyunda desteğin düşük olması konusunda medyayı suçladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T12:01+0300

2024-10-15T12:01+0300

2024-10-15T12:01+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman medyasını, Ukrayna’ya yönelik askeri yardıma halk desteğinin düşük olmasından sorumlu tuttu. Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda Scholz, basının hükümetin halkı ikna etmesine yardımcı olacak 'doğru soruları sormadığını' belirtti. Scholz, sık sık vatandaşların Almanya’nın Ukrayna’ya yaptığı yardımların doğru olup olmadığını sorduğunu ifade etti. Scholz, bu eksiklik nedeniyle, “Ukrayna’yı desteklemenin neden önemli olduğunu sakin bir şekilde açıklama fırsatını bulamadığını” söyledi.Medyayı kontrol etmeye çalışıyorScholz, yardım göndermenin doğru olup olmadığı konusunda daha fazla haber yapılmış olsaydı, daha fazla vatandaşı yardımların doğru olduğuna ikna etmenin mümkün olabileceğini savundu. Haziran ayında Scholz, birçok Alman vatandaşının Ukrayna’ya sürekli yapılan yardımlardan memnun olmadığını kabul etmişti. Bu açıklama, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde doğu Almanya’nın bazı bölgelerinde sadece yüzde 7 oy almasıyla gelmişti.Anketler halkın yüzde 81'inin memnuniyetsiz olduğunu gösteriyorAlman halkının hükümete olan memnuniyetsizliği, Temmuz ayında yapılan bir ankette de ortaya çıktı. ARD-DeutschlandTREND’in anketine göre, hükümetin işleyişinden 'tam olarak memnun olan' hiçbir Alman vatandaşı bulunmadı. Ankette, yüzde 81 oranında bir memnuniyetsizlik oranı kaydedildi. Scholz’un merkez sol koalisyonu, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AfD ve muhafazakar partilerin gerisinde kalarak üçüncü sırada yer almıştı.Almanya, Ocak 2022’den Haziran 2024’e kadar Ukrayna’ya 10 milyar euroyu aşan askeri yardımda bulundu. Ayrıca Almanya, Kiev’e yaklaşık 5 milyar dolar insani ve mali yardım sağladı. Ancak Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Almanya’nın kendi ekonomisine olumsuz etkiler yarattı. Özellikle Rus doğal gazının kesilmesi, enerji maliyetlerinin yükselmesine ve enerji yoğun iş kollarının ülkeyi terk etmesine yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/talibandan-medyaya-yeni-kural-insan-ve-hayvan-gorselleri-yasaklanacak--1089235244.html

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