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Sosyal medya fenomeni Jahrein, cezaevinde uğradığı saldırıyı anlattı: 'Kız çocuğunu taciz etti dediler'
Sosyal medya fenomeni Jahrein, cezaevinde uğradığı saldırıyı anlattı: 'Kız çocuğunu taciz etti dediler'
Sputnik Türkiye
Ünlü sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, cezaevinde geçirdiği bir aylık sürede saldırıya uğradığını açıkladı. Müstehcenlik suçlamasıyla bir aya... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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jahrein
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Tahliye edildikten sonra ilk kez 100 bine yakın kişinin izlediği bir canlı yayın yapan Jahrein, cezaevinde 'Eko' lakaplı bir mahkum tarafından hedef alındığını ve bu kişinin kendisine bardak fırlattığını söyledi. Olayın nedeni olarak da, Jahrein'in küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği yönünde yayılan haberlerin olduğu öğrenildi. ‘Eko’ lakaplı bir kişinin “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” haberini almasının ardından Jahrein, bu nedenle diğer mahkumların da kendisine yönelik tehditlerde bulunmaya başladığını açıkladı.'Nasıl öldüreceklerini anlattılar'Jahrein, cezaevinde bulunduğu koğuşta diğer mahkumların kendisini nasıl öldüreceklerine dair planlar yaptıklarını ve bunu açıkça kendisine anlattıklarını belirtti. Ancak daha sonra Jahrein’in ‘tacizci’ olmadığının anlaşılmasıyla tehditler sona erdi.3 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyorJahrein hakkında hazırlanan iddianamede, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ahmet Sonuç, yaşadığı bu zor sürecin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tahliye-edilen-jahrein-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1089242034.html
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Sosyal medya fenomeni Jahrein, cezaevinde uğradığı saldırıyı anlattı: 'Kız çocuğunu taciz etti dediler'

13:02 16.10.2024
© Fotoğraf : InstagramTwitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Ünlü sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, cezaevinde geçirdiği bir aylık sürede saldırıya uğradığını açıkladı. Müstehcenlik suçlamasıyla bir aya yakın süre tutuklu kalan ve ardından tahliye edilen Jahrein, cezaevinde yaşadıklarını ilk kez canlı yayında anlattı.
Tahliye edildikten sonra ilk kez 100 bine yakın kişinin izlediği bir canlı yayın yapan Jahrein, cezaevinde 'Eko' lakaplı bir mahkum tarafından hedef alındığını ve bu kişinin kendisine bardak fırlattığını söyledi. Olayın nedeni olarak da, Jahrein'in küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği yönünde yayılan haberlerin olduğu öğrenildi.
‘Eko’ lakaplı bir kişinin “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” haberini almasının ardından Jahrein, bu nedenle diğer mahkumların da kendisine yönelik tehditlerde bulunmaya başladığını açıkladı.

'Nasıl öldüreceklerini anlattılar'

Jahrein, cezaevinde bulunduğu koğuşta diğer mahkumların kendisini nasıl öldüreceklerine dair planlar yaptıklarını ve bunu açıkça kendisine anlattıklarını belirtti. Ancak daha sonra Jahrein’in ‘tacizci’ olmadığının anlaşılmasıyla tehditler sona erdi.

3 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Jahrein hakkında hazırlanan iddianamede, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ahmet Sonuç, yaşadığı bu zor sürecin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
TÜRKİYE
Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi
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