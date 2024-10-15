Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medyada gündem olan Dubai Çikolatası nedir? Nasıl yapılır?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tahliye-edilen-jahrein-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1089242034.html
Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi
Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla 13 Eylül'de tutuklanan "Jahrein" takma isimli Ahmet Sonuç dün tahliye edildi. Ahmet Sonuç hakkında... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:39+0300
2024-10-15T11:39+0300
türkiye
antalya
dava
jahrein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab52bbd7840a941eab8d0b280fbe777b.jpg
Antalya'da "Jahrein" takma isimli sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiSanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-tahliye-oldu-1089219367.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_c3002dc3b96bdf1e7494189c214e75b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, dava, jahrein
antalya, dava, jahrein

Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi

11:39 15.10.2024
© Fotoğraf : InstagramTwitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız
Twitch yayıncısı Jahrein ifadeye çağrıldı: Beni korkutamazsınız - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla 13 Eylül'de tutuklanan "Jahrein" takma isimli Ahmet Sonuç dün tahliye edildi. Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. "Jahrein" hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.
Antalya'da "Jahrein" takma isimli sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.

6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi

Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
Jahrein kullanıcı adı ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
TÜRKİYE
Sosyal medya fenomeni Jahrein tahliye oldu
Dün, 18:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала