https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tahliye-edilen-jahrein-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1089242034.html
Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi
Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla 13 Eylül'de tutuklanan "Jahrein" takma isimli Ahmet Sonuç dün tahliye edildi. Ahmet Sonuç hakkında... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T11:39+0300
2024-10-15T11:39+0300
2024-10-15T11:39+0300
türkiye
antalya
dava
jahrein
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Antalya'da "Jahrein" takma isimli sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiSanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-tahliye-oldu-1089219367.html
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antalya, dava, jahrein
Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi
Sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla 13 Eylül'de tutuklanan "Jahrein" takma isimli Ahmet Sonuç dün tahliye edildi. Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. "Jahrein" hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.
Antalya'da "Jahrein" takma isimli sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.
6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi
Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.