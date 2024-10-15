https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tahliye-edilen-jahrein-icin-3-yila-kadar-hapis-talebi-1089242034.html

Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi

Tahliye edilen 'Jahrein' için 3 yıla kadar hapis talebi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla 13 Eylül'de tutuklanan "Jahrein" takma isimli Ahmet Sonuç dün tahliye edildi. Ahmet Sonuç hakkında... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T11:39+0300

2024-10-15T11:39+0300

2024-10-15T11:39+0300

türkiye

antalya

dava

jahrein

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Antalya'da "Jahrein" takma isimli sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiSanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-tahliye-oldu-1089219367.html

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