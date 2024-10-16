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Nedim Şener: AYM’nin bitiş kararı, PKK propagandası ifade özgürlüğüymüş
Nedim Şener: AYM’nin bitiş kararı, PKK propagandası ifade özgürlüğüymüş
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Nedim Şener, "AYM üyeleri inanılmaz bir skandala imza attı" dedi ve "Türkiye’de PKK terör örgütü elebaşını övebilir, terör örgütünü yüceltebilir ve marşını da... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, AYM'nin verdiği karara atıfta bulundu ve şunları söyledi:Nedim Şener, mahkeme sürecini detaylı bir biçimde anlattı ve "AYM üyeleri inanılmaz bir skandala imza attı" dedi. Şener şu noktalara dikkat çekti:
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nedim şener, aym pkk karra, aym pkk ifade özgürlüğü
nedim şener, aym pkk karra, aym pkk ifade özgürlüğü

Nedim Şener: AYM’nin bitiş kararı, PKK propagandası ifade özgürlüğüymüş

11:58 16.10.2024
© AA / Mustafa Çiftçiaym
aym - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Nedim Şener, "AYM üyeleri inanılmaz bir skandala imza attı" dedi ve "Türkiye’de PKK terör örgütü elebaşını övebilir, terör örgütünü yüceltebilir ve marşını da “özgürce” söyleyebilirsiniz. Size itiraz eden olur, Anayasa Mahkemesi’nin 10 Temmuz 2024 tarihli “Merve N. T. kararını” anlına yapıştırabilirsiniz" dedi.
Hürriyet yazarı Nedim Şener, AYM'nin verdiği karara atıfta bulundu ve şunları söyledi:
Özgürlükler ülkesi ABD’de, New York’ta ya da Avrupa ülkesi Fransa’nın başkenti Paris’te “Yaşasın liderimiz Usame Bin Ladin” ya da “El Kaide halktır” veya “IŞİD tüm Müslümanlardır” gibi sloganlar atsanız, DEAŞ’ı öven marş söyleseniz başınıza kim bilir ne gelir? Ama Türkiye’de tam 1984’ten bu yana 14 binden fazla sivil ve resmi şehidimizin canına ve 40 yılda 2 trilyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açan PKK terör örgütü elebaşını övebilir, terör örgütünü yüceltebilir ve marşını da “özgürce” söyleyebilirsiniz. Size itiraz eden olur, hakkınızda terör örgütü propagandası yaptığınıza dair işlem yapan olursa Anayasa Mahkemesi’nin 10 Temmuz 2024 tarihli “Merve N. T. kararını” anlına yapıştırabilirsiniz. Çünkü AYM’nin bu kararına göre; Türkçesi “Yaşasın başkan Apo” olan “Biji serok Apo”, “PKK halktır, halk burada”, PKK/KCK terör örgütünün sözde gerilla marşını okumak ifade özgürlüğüymüş
Nedim Şener, mahkeme sürecini detaylı bir biçimde anlattı ve "AYM üyeleri inanılmaz bir skandala imza attı" dedi. Şener şu noktalara dikkat çekti:
7 Mayıs 2014 tarihinde Diyarbakır Lice’de karakol yapımını protesto eden bir grubun çıkardığı olaylarda, polisler yaralanmış iki kişi de Emniyet kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. 10 Mayıs 2014’te bu olayı protesto etmek isteyen PKK’nın siyası uzantısı BDP’ye bağlı olan ve aralarında Merve N. T.’nin de bulunduğu 100 kişilik grup, Türkçesi “Yaşasın başkan Apo” olan “Biji serok Apo”, “PKK halktır halk burada” sloganları attı, sonra da PKK/KCK’nın sözde marşını okudu. Tüm bunlar Emniyet’in 9 Temmuz 2014 tarihli ‘Görüntü Tespit Teşhis ve Analiz Tutanağı’nda yer aldı ve 15 Temmuz 2014 tarihli fezlekeyle savcılığa gönderildi. Yedi kişiyle birlikte yargılanan Merve N.T. sadece 6 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yargıtay mahkûmiyet kararını 23 Mayıs 2021 tarihinde onarken Merve N. T., 11 Şubat 2022 tarihinde AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, sanığı cezalandıran mahkemeden tüm fotoğraf, görüntü ve kayıtları istedi. Mahkeme tüm kayıtları Türkçe’ye çevrilmiş olarak yolladı. AYM kararında bu durum, “Tutanaklara göre toplantıda “Biji serok Apo (Yaşasın başkan Apo)”, “Şehit namırın (Şehitler ölmez)”, “Kürdistan goristan ji faşistan (Kurdistan faşizme mezar olacak)” şeklinde sloganlar atılmış ve Cerxa şeroşe (Devrim Çarkı) isimli marş söylenmiştir” diye yer aldı. Birinci derece mahkeme kararı, Yargıtay’ın onaması, gönderilen tüm delilere rağmen AYM üyeleri inanılmaz bir skandala imza attı. Sloganların atıldığını PKK marşının okunduğunu belirten AYM, insanın saçını başını yolduracak biçimde, marşın içeriğinin ve şiddete teşvik edip etmediğinin belirlenmediğini kararında şöyle yazdı: “İlk derece mahkemesi kararında, bahse konu marşın PKK terör örgütünün marşı olduğu ifade edilmis, ancak marşın içeriğine ve şiddete teşvik edip etmediğine dair hiçbir açıklamada bulunulmamıştır. Ayrıca kararda, başvurucunun hangi ifadesinin terör örgütü propagandasını oluşturduğuna yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu nedenle farklı söylemleri nedeniyle yargılanan -ve aralarında başvurucunun da olduğu- şahısların mahkûmiyetlerine esas alınan ifadelerin ne olduğu, başvurucunun hangi ifadelerinin ne surette terör örgütünün şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiği veya övdüğü ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiği anlaşılamamıştır.”
MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi
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