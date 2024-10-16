Nedim Şener: AYM’nin bitiş kararı, PKK propagandası ifade özgürlüğüymüş

7 Mayıs 2014 tarihinde Diyarbakır Lice’de karakol yapımını protesto eden bir grubun çıkardığı olaylarda, polisler yaralanmış iki kişi de Emniyet kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. 10 Mayıs 2014’te bu olayı protesto etmek isteyen PKK’nın siyası uzantısı BDP’ye bağlı olan ve aralarında Merve N. T.’nin de bulunduğu 100 kişilik grup, Türkçesi “Yaşasın başkan Apo” olan “Biji serok Apo”, “PKK halktır halk burada” sloganları attı, sonra da PKK/KCK’nın sözde marşını okudu. Tüm bunlar Emniyet’in 9 Temmuz 2014 tarihli ‘Görüntü Tespit Teşhis ve Analiz Tutanağı’nda yer aldı ve 15 Temmuz 2014 tarihli fezlekeyle savcılığa gönderildi. Yedi kişiyle birlikte yargılanan Merve N.T. sadece 6 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yargıtay mahkûmiyet kararını 23 Mayıs 2021 tarihinde onarken Merve N. T., 11 Şubat 2022 tarihinde AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, sanığı cezalandıran mahkemeden tüm fotoğraf, görüntü ve kayıtları istedi. Mahkeme tüm kayıtları Türkçe’ye çevrilmiş olarak yolladı. AYM kararında bu durum, “Tutanaklara göre toplantıda “Biji serok Apo (Yaşasın başkan Apo)”, “Şehit namırın (Şehitler ölmez)”, “Kürdistan goristan ji faşistan (Kurdistan faşizme mezar olacak)” şeklinde sloganlar atılmış ve Cerxa şeroşe (Devrim Çarkı) isimli marş söylenmiştir” diye yer aldı. Birinci derece mahkeme kararı, Yargıtay’ın onaması, gönderilen tüm delilere rağmen AYM üyeleri inanılmaz bir skandala imza attı. Sloganların atıldığını PKK marşının okunduğunu belirten AYM, insanın saçını başını yolduracak biçimde, marşın içeriğinin ve şiddete teşvik edip etmediğinin belirlenmediğini kararında şöyle yazdı: “İlk derece mahkemesi kararında, bahse konu marşın PKK terör örgütünün marşı olduğu ifade edilmis, ancak marşın içeriğine ve şiddete teşvik edip etmediğine dair hiçbir açıklamada bulunulmamıştır. Ayrıca kararda, başvurucunun hangi ifadesinin terör örgütü propagandasını oluşturduğuna yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu nedenle farklı söylemleri nedeniyle yargılanan -ve aralarında başvurucunun da olduğu- şahısların mahkûmiyetlerine esas alınan ifadelerin ne olduğu, başvurucunun hangi ifadelerinin ne surette terör örgütünün şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterdiği veya övdüğü ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik ettiği anlaşılamamıştır.”