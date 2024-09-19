https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/mitten-irakta-operasyon-pkkkcknin-sozde-sorumlularindan-halil-yigit-etkisizlestirdi-1088195485.html

MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi

MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T10:56+0300

2024-09-19T10:56+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gara sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı terörist Halil Yiğit'in, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini belirledi. Konumu tespit edilen Yiğit, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.

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