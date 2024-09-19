https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/mitten-irakta-operasyon-pkkkcknin-sozde-sorumlularindan-halil-yigit-etkisizlestirdi-1088195485.html
MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi
MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:56+0300
2024-09-19T10:56+0300
2024-09-19T10:56+0300
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gara sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı terörist Halil Yiğit'in, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini belirledi. Konumu tespit edilen Yiğit, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-calisma-bakani-cagri-cihazli-saldiri-onceden-tasarlanmis-bir-suc-ve-teror-eylemidir-1088173038.html
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pkk, pkk/kck, silopi, mit
pkk, pkk/kck, silopi, mit
MİT’ten Irak’ta operasyon: PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisizleştirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gara sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı terörist Halil Yiğit'in, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini belirledi.
Konumu tespit edilen Yiğit, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.