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Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi: 'Ben satanist değilim, Müslümanım'
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi: 'Ben satanist değilim, Müslümanım'
Sputnik Türkiye
Yalova’da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, jandarmaya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T23:35+0300
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Yalova’da dün akşam saatlerinde bir minibüste üniversite öğrencisi kızları rahatsız ettiği ileri sürülen Y.Y. (22) sosyal medyada çıkan paylaşımların ardından gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yalova Valisi Hülya Kaya, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" cümlesini kaydetmişti.'Ben satanist değilim, Müslümanım'Jandarmadaki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Y.Y.'nin jandarmaya verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.Y.Y'nin buradaki ifadesinde, internetten deniz ürünleri satışı yaparak geçimini sağladığını, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklarının olmadığını, akşam yemeği için genellikle şehir merkezine minibüsle gidip evine döndüğünü anlattığı belirtildi.Olay günü bindiği minibüste, tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü, bunun yüzünün boyalı olmasından kaynaklandığını düşündüğünü, onlarla aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini anlatan Y.Y'nin, "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi. Hoşuma gittiği ve kendimi böyle iyi hissettiğim için yaklaşık 5 yıldır yüzümü boyamaktayım. Hayatım boyunca Yalova Üniversitesine ve orada bulunan yurda hiç gitmedim. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. Ayrıca ben satanist değilim, Müslümanım" dediği öğrenildi.Minibüsten indikten sonra bir süre yürüdüğünü, yemeğini yedikten sonra evine döndüğünü belirten Y.Y'nin, kimseye kötü söz veya davranışta, tacizde bulunmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yalovada-kiz-ogrencileri-taciz-ettigi-one-surulen-kisi-tutuklandi-1088976004.html
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yalova, yalova üniversitesi, taciz, iddia, satanist, müslüman, jandarma, ifade
yalova, yalova üniversitesi, taciz, iddia, satanist, müslüman, jandarma, ifade

Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi: 'Ben satanist değilim, Müslümanım'

23:35 08.10.2024
© AA / Sıtkı YıldızYalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA / Sıtkı Yıldız
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Yalova’da bir minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, jandarmaya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Yalova’da dün akşam saatlerinde bir minibüste üniversite öğrencisi kızları rahatsız ettiği ileri sürülen Y.Y. (22) sosyal medyada çıkan paylaşımların ardından gözaltına alınmıştı.
Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Yalova Valisi Hülya Kaya, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" cümlesini kaydetmişti.

'Ben satanist değilim, Müslümanım'

Jandarmadaki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Y.Y.'nin jandarmaya verdiği ifadede, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Y.Y'nin buradaki ifadesinde, internetten deniz ürünleri satışı yaparak geçimini sağladığını, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklarının olmadığını, akşam yemeği için genellikle şehir merkezine minibüsle gidip evine döndüğünü anlattığı belirtildi.
Olay günü bindiği minibüste, tanımadığı kızların kendisine bakarak güldüğünü, bunun yüzünün boyalı olmasından kaynaklandığını düşündüğünü, onlarla aralarında herhangi bir tartışma geçmediğini anlatan Y.Y'nin, "Kimsenin huzurunu bozduğumu düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum olsa oradaki vatandaşlar buna müdahale ederdi. Hoşuma gittiği ve kendimi böyle iyi hissettiğim için yaklaşık 5 yıldır yüzümü boyamaktayım. Hayatım boyunca Yalova Üniversitesine ve orada bulunan yurda hiç gitmedim. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. Ayrıca ben satanist değilim, Müslümanım" dediği öğrenildi.
Minibüsten indikten sonra bir süre yürüdüğünü, yemeğini yedikten sonra evine döndüğünü belirten Y.Y'nin, kimseye kötü söz veya davranışta, tacizde bulunmadığını, kimseyi rahatsız etmediğini ileri sürdüğü ifade edildi.
Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
TÜRKİYE
Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
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