https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gebze-belediyesinden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezine-iliskin-aciklama-eylemciler-para-1089316392.html

Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama: 'Eylemciler para toplamaya çalışıyor'

Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama: 'Eylemciler para toplamaya çalışıyor'

Sputnik Türkiye

Gebze Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T22:27+0300

2024-10-16T22:27+0300

2024-10-16T22:27+0300

türkiye

kocaeli

gebze

gebze belediyesi sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkez

iban

sokak hayvanları

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Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlardan para istendiği belirtildi.Merkezin hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiği, kaçırılan hayvanların da çeşitli hastalıkları olduğu için burada bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedidi:Açıklamada, eylemler sonucunda meydana gelen hadiselerle ilgili yasal süreç başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın para toplama taleplerine itibar etmemesini, para talebinde bulunanları emniyet ve savcılıklara bildirmelerini istirham ederiz" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gebze-belediyesi-sanki-fuarda-olacaklarmis-ve-bundan-vazgecmisler-1089230046.html

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kocaeli, gebze, gebze belediyesi sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkez, iban, sokak hayvanları