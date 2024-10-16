https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/gebze-belediyesinden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezine-iliskin-aciklama-eylemciler-para-1089316392.html
Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama: 'Eylemciler para toplamaya çalışıyor'
Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama: 'Eylemciler para toplamaya çalışıyor'
Sputnik Türkiye
Gebze Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T22:27+0300
2024-10-16T22:27+0300
2024-10-16T22:27+0300
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kocaeli
gebze
gebze belediyesi sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkez
iban
sokak hayvanları
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Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlardan para istendiği belirtildi.Merkezin hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiği, kaçırılan hayvanların da çeşitli hastalıkları olduğu için burada bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedidi:Açıklamada, eylemler sonucunda meydana gelen hadiselerle ilgili yasal süreç başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın para toplama taleplerine itibar etmemesini, para talebinde bulunanları emniyet ve savcılıklara bildirmelerini istirham ederiz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gebze-belediyesi-sanki-fuarda-olacaklarmis-ve-bundan-vazgecmisler-1089230046.html
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kocaeli, gebze, gebze belediyesi sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkez, iban, sokak hayvanları
kocaeli, gebze, gebze belediyesi sokak hayvanları tedavi, rehabilitasyon ve eğitim merkez, iban, sokak hayvanları
Gebze Belediyesinden sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ilişkin açıklama: 'Eylemciler para toplamaya çalışıyor'
Gebze Belediyesi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşarak para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden kaçırılan hayvanların bakım ve sağlık harcamaları için bazı sosyal medya hesaplarından IBAN hesapları paylaşılarak vatandaşlardan para istendiği belirtildi.
Merkezin hastalık ve kazaya maruz kalmış sahipsiz hayvanlara sağlık hizmeti verdiği, kaçırılan hayvanların da çeşitli hastalıkları olduğu için burada bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedidi:
Eylemciler, hastalıkları gerekçe göstererek, insanlarımızın duyarlılığını istismar edip para toplamaya çalışmaktadır. Kuduz, salgın hastalık gibi toplum sağlığını tehdit eden sağlık sorunları bulunan ve yaralanma sonucu organ hasarları olan bütün hayvanların merkezimize iadesinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
Açıklamada, eylemler sonucunda meydana gelen hadiselerle ilgili yasal süreç başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın para toplama taleplerine itibar etmemesini, para talebinde bulunanları emniyet ve savcılıklara bildirmelerini istirham ederiz" ifadeleri kullanıldı.