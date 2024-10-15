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Gebze Belediyesi: 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler'
Gebze Belediyesi: 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler'
Sputnik Türkiye
Gebze Belediyesi, kitap fuarına katılmayacağını açıklayan yayınevlerine 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler' şeklinde kamuoyundaki... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T02:49+0300
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türkiye
gebze
kitap fuarı
hayvan hakları
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Gebze Belediyesi, bazı yayınevlerinin, hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülerden dolayı 18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına daha önceden katılmayacaklarını bildirdikleri halde fuardan çekilmiş gibi açıklama yaparak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar ettiklerini kaydetti.Belediyeden yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden cansız hayvan bedenlerinin ortalığa saçılarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun duyarlılıklarını tahrik etmeye çalışanların, bu istismarlarını başka alanlara da taşımaya gayret ettikleri belirtildi.18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına katılacak yayınevlerinin, yanıltıcı bilgilerle kitap fuarına katılmaktan vazgeçirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediye-baskani-buyukgozden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezindeki-goruntulere-iliskin-1089126885.html
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gebze, kitap fuarı, hayvan hakları
gebze, kitap fuarı, hayvan hakları

Gebze Belediyesi: 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler'

02:49 15.10.2024
© FotoğrafGebze Belediyesi'nden tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama
Gebze Belediyesi'nden tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Fotoğraf
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Gebze Belediyesi, kitap fuarına katılmayacağını açıklayan yayınevlerine 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler' şeklinde kamuoyundaki duyarlılıkların istismar edildiğine dair açıklamada bulundu.
Gebze Belediyesi, bazı yayınevlerinin, hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülerden dolayı 18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına daha önceden katılmayacaklarını bildirdikleri halde fuardan çekilmiş gibi açıklama yaparak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar ettiklerini kaydetti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden cansız hayvan bedenlerinin ortalığa saçılarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun duyarlılıklarını tahrik etmeye çalışanların, bu istismarlarını başka alanlara da taşımaya gayret ettikleri belirtildi.
18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına katılacak yayınevlerinin, yanıltıcı bilgilerle kitap fuarına katılmaktan vazgeçirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bu süreçte yaşadığımız ve olayın bütün boyutlarına sirayet eden istismar girişimlerinden biri olarak bazı yayınevlerinin, ilan ettikleri kararlarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Kitap fuarımızda hiç olmayan ve sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler gibi kamuoyunu yanıltan açıklamalar yapmaktalar. Listede bulunan hiçbir yayınevi Gebze Kitap Fuarı'nda yer almadığı halde, hayvan barınağında hayvansever olduğunu iddia edenlerin ortalığa saçtığı cansız hayvan görüntülerini gerekçe göstererek fuardan çekildiğini açıklamıştır. Olmadıkları fuara katılmadıklarını açıklayarak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar eden bu yayınevleri ve benzer istismar girişimlerini, vatandaşlarımızın dikkatine arz ederiz."
Gebze Belediyesi'nden tepki çeken 'hayvan katliamı' görüntüleriyle ilgili açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
TÜRKİYE
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den sokak hayvanları rehabilitasyon merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama
11 Ekim, 23:29
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