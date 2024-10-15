https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gebze-belediyesi-sanki-fuarda-olacaklarmis-ve-bundan-vazgecmisler-1089230046.html

Gebze Belediyesi: 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler'

Gebze Belediyesi: 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler'

Sputnik Türkiye

Gebze Belediyesi, kitap fuarına katılmayacağını açıklayan yayınevlerine 'Sanki fuarda olacaklarmış ve bundan vazgeçmişler' şeklinde kamuoyundaki... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T02:49+0300

2024-10-15T02:49+0300

2024-10-15T02:49+0300

türkiye

gebze

kitap fuarı

hayvan hakları

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Gebze Belediyesi, bazı yayınevlerinin, hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülerden dolayı 18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına daha önceden katılmayacaklarını bildirdikleri halde fuardan çekilmiş gibi açıklama yaparak kamuoyundaki duyarlılıkları istismar ettiklerini kaydetti.Belediyeden yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden cansız hayvan bedenlerinin ortalığa saçılarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun duyarlılıklarını tahrik etmeye çalışanların, bu istismarlarını başka alanlara da taşımaya gayret ettikleri belirtildi.18-27 Ekim'de düzenlenecek kitap fuarına katılacak yayınevlerinin, yanıltıcı bilgilerle kitap fuarına katılmaktan vazgeçirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/gebze-belediye-baskani-buyukgozden-sokak-hayvanlari-rehabilitasyon-merkezindeki-goruntulere-iliskin-1089126885.html

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