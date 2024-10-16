https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dunyanin-en-pahali-maddesi-aciklandi-grami-47-milyar-tl-1089309950.html
Dünyanın en pahalı maddesi açıklandı: Gramı 4.7 milyar TL
Dünyanın en pahalı maddesi açıklandı: Gramı 4.7 milyar TL
Sputnik Türkiye
Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en pahalı maddesi Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı madde... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T19:37+0300
2024-10-16T19:37+0300
2024-10-16T19:44+0300
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İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nde Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı maddenin dünyanın en pahalı maddesi olduğu keşfedildi.Bilim insanları yaptıkları incelemelere göre Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren maddesinin bir gramını 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL) olarak belirledi. Teknolojinin geleceğini değiştireceği ifade edilen maddenin atomik saatler üretebildiği ancak oda büyüklüğünde olduğu açıklandı. Maddeyi cep telefonlarına sığabilecek seviyeye getirmek için çalışmalara başlayan uzmanlar sürücüsüz araçlar için büyük önem taşıdığını söyledi. GPS sistemi için kullanılacak atomik saatlerin otonom araçlara eklenmesiyle, tüneller ve kapalı alanlarda sinyal çekiminde kullanılabileceği belirtildi. Yer tespit ve sinyal alımında kullanılacak maddenin piyasaya sürülmesinin ise birkaç yıl süreceği ifade edildi.Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren nedir?Nitrojen atom tabanlı endohedral fullerene, bir nitrojen atomunun (N) karbon kafesinin içine yerleştirildiği bir bileşik olarak bilinir. Maddenin kuantum hesaplama, ilaç teknolojisi ve elektronik sistemlerde kullanılabildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/mta-diri-fay-haritasi-guncellendi-evimin-altindan-fay-geciyor-mu-1089308591.html
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en pahalı madde, nitrojen atom tabanlı endohedral fulleren nedir, endohedral fulleren ne
en pahalı madde, nitrojen atom tabanlı endohedral fulleren nedir, endohedral fulleren ne
Dünyanın en pahalı maddesi açıklandı: Gramı 4.7 milyar TL
19:37 16.10.2024 (güncellendi: 19:44 16.10.2024)
Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en pahalı maddesi Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı madde olduğu belirtildi. Teknolojinin geleceğini değiştirecek maddenin gramı ise 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL) olarak açıklandı.
İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nde Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı maddenin dünyanın en pahalı maddesi olduğu keşfedildi.
Bilim insanları yaptıkları incelemelere göre Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren maddesinin bir gramını 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL) olarak belirledi. Teknolojinin geleceğini değiştireceği ifade edilen maddenin atomik saatler üretebildiği ancak oda büyüklüğünde olduğu açıklandı. Maddeyi cep telefonlarına sığabilecek seviyeye getirmek için çalışmalara başlayan uzmanlar sürücüsüz araçlar için büyük önem taşıdığını söyledi. GPS sistemi için kullanılacak atomik saatlerin otonom araçlara eklenmesiyle, tüneller ve kapalı alanlarda sinyal çekiminde kullanılabileceği belirtildi. Yer tespit ve sinyal alımında kullanılacak maddenin piyasaya sürülmesinin ise birkaç yıl süreceği ifade edildi.
Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren nedir?
Nitrojen atom tabanlı endohedral fullerene, bir nitrojen atomunun (N) karbon kafesinin içine yerleştirildiği bir bileşik olarak bilinir. Maddenin kuantum hesaplama, ilaç teknolojisi ve elektronik sistemlerde kullanılabildiği ifade edildi.