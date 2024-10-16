https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/mta-diri-fay-haritasi-guncellendi-evimin-altindan-fay-geciyor-mu-1089308591.html
MTA diri fay haritası güncellendi: Evimin altından fay geçiyor mu?
MTA diri fay haritası güncellendi: Evimin altından fay geçiyor mu?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan son depremler sonrası halk Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nün diri fay hattı haritası üzerinden evlerinin durumunu araştırmaya başladı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T19:02+0300
2024-10-16T19:02+0300
2024-10-16T19:02+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem toplanma alanları
deprem çantası
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü (mta)
mta
fay
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’deki en riskli deprem bölgelerini gösteren diri fay hattı haritasını güncelledi.Son yaşanan Elazığ, Antalya ve Malatya depremleri sonrası evinin altından geçen fay hatlarını incelemek isteyenler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yoğunluk oluşturdu. Yeni güncellenen haritaya göre; Birinci derece risk taşıyan şehirler arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer aldı.İkinci derecede deprem riski taşıyan iller arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum bulunuyor.Üçüncü derecede deprem riski taşıyan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.MTA Diri Fay Haritası için tıklayın
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mta diri fay haritası, deprem son dakika, son depremler, fay haritası
mta diri fay haritası, deprem son dakika, son depremler, fay haritası
MTA diri fay haritası güncellendi: Evimin altından fay geçiyor mu?
Türkiye'de yaşanan son depremler sonrası halk Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nün diri fay hattı haritası üzerinden evlerinin durumunu araştırmaya başladı. MTA tarafından güncellenen haritaya göre 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip 485 fay hattı belirlendi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’deki en riskli deprem bölgelerini gösteren diri fay hattı haritasını güncelledi.
Son yaşanan Elazığ, Antalya ve Malatya depremleri sonrası evinin altından geçen fay hatlarını incelemek isteyenler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yoğunluk oluşturdu. Yeni güncellenen haritaya göre; Birinci derece risk taşıyan şehirler arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer aldı.
İkinci derecede deprem riski taşıyan iller arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum bulunuyor.
Üçüncü derecede deprem riski taşıyan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.