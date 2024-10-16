https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/mta-diri-fay-haritasi-guncellendi-evimin-altindan-fay-geciyor-mu-1089308591.html

MTA diri fay haritası güncellendi: Evimin altından fay geçiyor mu?

MTA diri fay haritası güncellendi: Evimin altından fay geçiyor mu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yaşanan son depremler sonrası halk Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü’nün diri fay hattı haritası üzerinden evlerinin durumunu araştırmaya başladı... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T19:02+0300

2024-10-16T19:02+0300

2024-10-16T19:02+0300

türkiye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem toplanma alanları

deprem çantası

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

maden tetkik ve arama genel müdürlüğü (mta)

mta

fay

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’deki en riskli deprem bölgelerini gösteren diri fay hattı haritasını güncelledi.Son yaşanan Elazığ, Antalya ve Malatya depremleri sonrası evinin altından geçen fay hatlarını incelemek isteyenler Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yoğunluk oluşturdu. Yeni güncellenen haritaya göre; Birinci derece risk taşıyan şehirler arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer aldı.İkinci derecede deprem riski taşıyan iller arasında Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum bulunuyor.Üçüncü derecede deprem riski taşıyan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in bazı bölgeleri, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.MTA Diri Fay Haritası için tıklayın

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