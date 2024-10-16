https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ali-yerlikaya-malatyadaki-59luk-depremin-sarstigi-illerdeki-son-durumu-acikladi-1089299875.html

Ali Yerlikaya Malatya'daki 5.9'luk depremin sarstığı illerdeki son durumu açıkladı

Ali Yerlikaya Malatya'daki 5.9'luk depremin sarstığı illerdeki son durumu açıkladı

Sputnik Türkiye

Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki basın açıklamasında son duruma ilişkin bilgi... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T15:55+0300

2024-10-16T15:55+0300

2024-10-16T16:14+0300

türkiye

malatya

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu. Deprem Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. Bin 112 ihbar geldi. 3 ilde kısmi çökme meydana geldi ve can kaybı yok. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaş gözetim altında. Pütürge'de kaya düşmesi meydana geldi. Yollarımız süratle açıldı. Enerji kesintisi, altyapı hasarı ve su kesintisi yoktur" ifadelerini kullandı.'Ulaşım ve haberleşmede sorun yok'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" bilgisini verdi.Bazı illerde okullar tatil edildiMalatya merkezli deprem nedeniyle Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Batman ve Malatya'da okullar 1 gün tatil edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Depremin olduğu bölge oldukça karışık, birçok fay hattının iç içe olduğu bir zon. O yüzden şu anda fay zonuyla mı yoksa içerideki parçalarla mı ilişkili, bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında biz hala Kahramanmaraş depreminin tüm bölgedeki hareketlendirmesinin etkisini görüyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/malatyadaki-59luk-deprem-sonrasi-prof-dr-okan-tuysuz-riskli-bolgeleri-tek-tek-acikladi-7-ve-uzeri-1089282436.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html

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