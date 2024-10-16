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SON DAKİKA | Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi
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Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli bölgeleri tek tek açıkladı: 7 ve üzeri uyarısı
Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli bölgeleri tek tek açıkladı: 7 ve üzeri uyarısı
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AFAD, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar geliyor. Prof. Dr... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
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Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli bölgeleri tek tek açıkladı: 7 ve üzeri uyarısı

11:19 16.10.2024
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AA
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AFAD, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki riskli yerleri tek tek saydı. Tüysüz, "Bingöl çevresinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bir bölge var" dedi.
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