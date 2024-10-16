https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/malatyadaki-59luk-deprem-sonrasi-prof-dr-okan-tuysuz-riskli-bolgeleri-tek-tek-acikladi-7-ve-uzeri-1089282436.html
Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli bölgeleri tek tek açıkladı: 7 ve üzeri uyarısı
Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli bölgeleri tek tek açıkladı: 7 ve üzeri uyarısı
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar geliyor. Prof. Dr... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:19+0300
2024-10-16T11:19+0300
2024-10-16T11:19+0300
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Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli bölgeleri tek tek açıkladı: 7 ve üzeri uyarısı
AFAD, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden hissedilen deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki riskli yerleri tek tek saydı. Tüysüz, "Bingöl çevresinde Yedisu segmenti dediğimiz ve 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bir bölge var" dedi.