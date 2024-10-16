https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/deprem-sonrasi-valilikten-aciklama-okullar-tatil-edildi-1089282530.html

Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi

Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9'luk deprem sonrası okullar tatil edildi. Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T11:20+0300

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Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Okullar tatil edildiValilik tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ ve Malatya'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.Yarın okullar tatil mi?Malatya ve Elazığ'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/malatyadaki-59luk-deprem-sonrasi-prof-dr-okan-tuysuz-riskli-bolgeleri-tek-tek-acikladi-7-ve-uzeri-1089282436.html

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