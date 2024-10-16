https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/6-yasinda-kacirilan-cocuk-73-yil-sonra-sag-bulundu-1089276661.html
6 yaşında kaçırılan çocuk 73 yıl sonra sağ bulundu
6 yaşında kaçırılan çocuk 73 yıl sonra sağ bulundu
Sputnik Türkiye
1951 yılında Oakland, Kaliforniya'da bir parktan kaçırılan 6 yaşındaki Luis Armando Albino, 73 yıl sonra sağ olarak bulundu. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T09:37+0300
2024-10-16T09:37+0300
2024-10-16T09:37+0300
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Olay, 1951 yılının Şubat ayında, Luis ve ağabeyi Roger'ın Oakland'daki Jefferson Square Park'ta oynarken yaşandı. İspanyolca konuşan ve yeşil bandana takan bir kadın, Luis’e şeker vaadiyle yaklaşarak onu kaçırdı. Luis, doğu yakasına götürüldü ve başka bir aileye verildi. O günden sonra Luis'ten uzun yıllar haber alınamadı.Ailesi ise hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Luis'in annesi Antonia, yıllarca düzenli olarak polis merkezine gidip oğlunun durumunu sorguladı. Ancak, Luis’in izine uzun süre rastlanamadı. 2020 yılında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Luis’in yeğeni Alida Alequin, bir DNA testi yaptı. Test sonucu, yüzde 22 oranında bir akrabalık bağı olan bilinmeyen bir kişiyle eşleşti. Bu kişi, yıllardır kayıp olan Luis Armando Albino idi.İzin peşine düştüAlida, bulduğu bu iz üzerinde çalışmaya başladı ve Oakland Halk Kütüphanesi'nde mikrofilm kayıtlarına bakarak Luis'in ve Roger'ın fotoğraflarına ulaştı. Oakland polisiyle iş birliği yaparak soruşturmayı derinleştiren Alequin, sonunda Luis'i doğu yakasında bulmayı başardı. Yapılan DNA testi, aralarındaki akrabalığı doğruladı.Ne yazık ki, Luis'in annesi ve ağabeyi Roger, yeniden kavuşmadan önce vefat etti. Antonia Albino 2005 yılında hayatını kaybetti, Roger ise Luis bulunmadan kısa süre önce yaşamını yitirdi.Luis, 73 yılın ardından ailesiyle tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak, ailesinin çoğunu kaybetmiş olmanın hüznü de bu mutluluğa gölge düşürdü. Alida Alequin, bu hikayenin benzer durumda olan diğer ailelere umut olmasını umduğunu belirtti. "Vazgeçmeyin," diyerek, başka ailelerin de kayıplarını bulma umudunu yitirmemesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dogum-gunu-partisinde-talihsiz-kaza-gokce-bahadirin-saclari-bir-anda-alev-aldi-1089273818.html
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6 yaşında kaçırılan çocuk 73 yıl sonra sağ bulundu
1951 yılında Oakland, Kaliforniya'da bir parktan kaçırılan 6 yaşındaki Luis Armando Albino, 73 yıl sonra sağ olarak bulundu.
Olay, 1951 yılının Şubat ayında, Luis ve ağabeyi Roger'ın Oakland'daki Jefferson Square Park'ta oynarken yaşandı. İspanyolca konuşan ve yeşil bandana takan bir kadın, Luis’e şeker vaadiyle yaklaşarak onu kaçırdı. Luis, doğu yakasına götürüldü ve başka bir aileye verildi. O günden sonra Luis'ten uzun yıllar haber alınamadı.
Ailesi ise hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Luis'in annesi Antonia, yıllarca düzenli olarak polis merkezine gidip oğlunun durumunu sorguladı. Ancak, Luis’in izine uzun süre rastlanamadı. 2020 yılında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Luis’in yeğeni Alida Alequin, bir DNA testi yaptı. Test sonucu, yüzde 22 oranında bir akrabalık bağı olan bilinmeyen bir kişiyle eşleşti. Bu kişi, yıllardır kayıp olan Luis Armando Albino idi.
Alida, bulduğu bu iz üzerinde çalışmaya başladı ve Oakland Halk Kütüphanesi'nde mikrofilm kayıtlarına bakarak Luis'in ve Roger'ın fotoğraflarına ulaştı. Oakland polisiyle iş birliği yaparak soruşturmayı derinleştiren Alequin, sonunda Luis'i doğu yakasında bulmayı başardı. Yapılan DNA testi, aralarındaki akrabalığı doğruladı.
Ne yazık ki, Luis'in annesi ve ağabeyi Roger, yeniden kavuşmadan önce vefat etti. Antonia Albino 2005 yılında hayatını kaybetti, Roger ise Luis bulunmadan kısa süre önce yaşamını yitirdi.
Luis, 73 yılın ardından ailesiyle tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Ancak, ailesinin çoğunu kaybetmiş olmanın hüznü de bu mutluluğa gölge düşürdü. Alida Alequin, bu hikayenin benzer durumda olan diğer ailelere umut olmasını umduğunu belirtti. "Vazgeçmeyin," diyerek, başka ailelerin de kayıplarını bulma umudunu yitirmemesi gerektiğini vurguladı.