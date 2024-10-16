https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dogum-gunu-partisinde-talihsiz-kaza-gokce-bahadirin-saclari-bir-anda-alev-aldi-1089273818.html

Doğum günü partisinde talihsiz kaza: Gökçe Bahadır'ın saçları bir anda alev aldı

Doğum günü partisinde talihsiz kaza: Gökçe Bahadır'ın saçları bir anda alev aldı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde talihsiz bir kaza yaşadı. Bahadır, pastanın mumlarını üflerken saçlarının alev almasıyla... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T07:46+0300

2024-10-16T07:46+0300

2024-10-16T07:46+0300

yaşam

saç

saç

gökçe bahadır

alev almak

yangın

yangın söndürme

doğum günü

doğum günü partisi

magazin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089273902_0:64:627:416_1920x0_80_0_0_1191c032001c21addcdeb7d2ef0fdb65.png

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, kariyerine başarıyla devam ederken, özel hayatında da mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak Emir Ersoy'un doğum günü partisinde yaşadığı bu talihsiz olayla kısa süreli bir şok yaşadı.Eşi için özel bir organizasyon düzenleyen Bahadır, partide pastanın mumlarını üflerken saçlarının alev aldığını fark etti. Şans eseri büyük bir kaza yaşanmazken, olay sonrası Gökçe Bahadır ve davetliler derin bir nefes aldı. Ünlü oyuncu, kazayı hafif bir şokla atlattı.Gökçe Bahadır kimdir? Eşi ile nasıl tanıştı?Gökçe Bahadır, Kanal D'nin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle ün kazandıktan sonra Yaprak Dökümü dizisinde 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlayan Bahadır, aynı yıl nikah masasına oturdu. Çiftin, İzmir Alaçatı’da yakın aile ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirdiği düğün de uzun süre konuşulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökçe bahadır kimdir, gökçe bahadır eşi, gökçe bahadır saç rengi, gökçe bahadır saç