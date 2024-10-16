https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/dogum-gunu-partisinde-talihsiz-kaza-gokce-bahadirin-saclari-bir-anda-alev-aldi-1089273818.html
Doğum günü partisinde talihsiz kaza: Gökçe Bahadır'ın saçları bir anda alev aldı
Doğum günü partisinde talihsiz kaza: Gökçe Bahadır'ın saçları bir anda alev aldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde talihsiz bir kaza yaşadı. Bahadır, pastanın mumlarını üflerken saçlarının alev almasıyla... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T07:46+0300
2024-10-16T07:46+0300
2024-10-16T07:46+0300
yaşam
saç
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doğum günü partisi
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Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, kariyerine başarıyla devam ederken, özel hayatında da mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak Emir Ersoy'un doğum günü partisinde yaşadığı bu talihsiz olayla kısa süreli bir şok yaşadı.Eşi için özel bir organizasyon düzenleyen Bahadır, partide pastanın mumlarını üflerken saçlarının alev aldığını fark etti. Şans eseri büyük bir kaza yaşanmazken, olay sonrası Gökçe Bahadır ve davetliler derin bir nefes aldı. Ünlü oyuncu, kazayı hafif bir şokla atlattı.Gökçe Bahadır kimdir? Eşi ile nasıl tanıştı?Gökçe Bahadır, Kanal D'nin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle ün kazandıktan sonra Yaprak Dökümü dizisinde 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlayan Bahadır, aynı yıl nikah masasına oturdu. Çiftin, İzmir Alaçatı’da yakın aile ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirdiği düğün de uzun süre konuşulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html
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gökçe bahadır kimdir, gökçe bahadır eşi, gökçe bahadır saç rengi, gökçe bahadır saç
gökçe bahadır kimdir, gökçe bahadır eşi, gökçe bahadır saç rengi, gökçe bahadır saç
Doğum günü partisinde talihsiz kaza: Gökçe Bahadır'ın saçları bir anda alev aldı
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde talihsiz bir kaza yaşadı. Bahadır, pastanın mumlarını üflerken saçlarının alev almasıyla büyük bir tehlike atlattı. Ünlü oyuncu, durumu son anda fark ederek kazayı ucuz atlattı.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaşan Gökçe Bahadır, kariyerine başarıyla devam ederken, özel hayatında da mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ancak Emir Ersoy'un doğum günü partisinde yaşadığı bu talihsiz olayla kısa süreli bir şok yaşadı.
Eşi için özel bir organizasyon düzenleyen Bahadır, partide pastanın mumlarını üflerken saçlarının alev aldığını fark etti. Şans eseri büyük bir kaza yaşanmazken, olay sonrası Gökçe Bahadır ve davetliler derin bir nefes aldı. Ünlü oyuncu, kazayı hafif bir şokla atlattı.
Gökçe Bahadır kimdir? Eşi ile nasıl tanıştı?
Gökçe Bahadır, Kanal D'nin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle ün kazandıktan sonra Yaprak Dökümü dizisinde 'Leyla' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başlayan Bahadır, aynı yıl nikah masasına oturdu. Çiftin, İzmir Alaçatı’da yakın aile ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirdiği düğün de uzun süre konuşulmuştu.