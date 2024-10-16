https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/27-kamu-kurumu-13-bin-208-personel-alimi-yapacak-1089285831.html

27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak

27 kamu kurumu 13 bin 208 personel alımı yapacak

Sputnik Türkiye

27 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. Aralarında 7 bakanlığın da yer... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T11:34+0300

2024-10-16T11:34+0300

2024-10-16T13:34+0300

türkiye

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belediye

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Kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. 27 kurumun memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur olmak isteyenler için söz konusu ilanları derledik. İşte 27 kurumun personel alımı ilanları...Memur olmak isteyen adaylar için 27 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 13 bin 208 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 Bakanlık, 10 belediye, İstanbul Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, BDDK, YTB, TÜİK, SSB ve KOSGEB olmak üzere 27 kamu kurumu 13.208 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:İstanbul Üniversitesi 15 personel alacakİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; 1 yazılım proje yöneticisi; 1 proje koordinatörü; 9 yazılım geliştirme uzmanı (.net); 1 veri tabanı yöneticisi; 1 iş analisti; 2 sistem uzmanı olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.2 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.TÜİK 14 uzman yardımcısı alacakTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar merkez teşkilatında görevlendirilecek.Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden de ulaşabilecek.9 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.Tarım Bakanlığı 7 işçi alacakTarım ve Orman Bakanlığı, 3 eski hükümlü ve 4 engelli olmak üzere toplamda 3 işçi alımı yapacak.14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI YAPACAKBakanlık ayrıyeten 1 eski hükümlü işçi daha alacak.15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.BDDK 45 personel alacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden mezun 10 memur, 10 mühendis, 1 grafiker, 1 sekreter, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Web Tasarımı ve Kodlama bölümlerinden mezun 5 tekniker, Bilişim Teknolojileri alanı kapsamında yer alan dallardan (Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Tabanı Programcılığı veya Web Programcılığı), ElektrikElektronik Teknolojisi alanı kapsamında yer alan Elektronik, Görüntü ve Ses Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme Sistemleri veya Büro Makinaları Teknik Servisi dallarının birinden lise mezunu 5 teknisyen, B sınıfı ehliyetine en az 5 yıldır sahip olan lise veya önlisans mezunu 5 şoför olmak üzere toplamda 45 idari personel alacak.10 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.MSB 69 personel alacakMilli Savunma Bakanlığı (MSB); Kimya, Fizik, Eğitim Bilimleri, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yapı, Coğrafya, Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bulgarca, İbranice, Ukraynaca, Urduca, Çince, Romence, İspanyolca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Almanca, Yunanca, Tarih, Kütüphane, Beden Eğitimi (Kürek, Atletizm, Kicks Bocks), Bilgisayar, İnşaat, Harita, Endüstri, Mekatronik, Elektronik branşlarından öğretmen sınıfı için 69 askeri personel alacak.2 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.Uzman erbaş alımlarıJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.7 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.Belediyeler personel alımı yapacakNiğde ili Bozköy Belediye Başkanlığı harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro ön lisans programlarının birinden mezun ve B sınıf ehliyeti olan 1 tekniker alacağını duyurdu.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.Malatya ili Pütürge Belediye Başkanlığı 1 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacağını duyurdu.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 300 itfaiye eri alacak.18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.YTB personel alımı yapacakYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol ve raporlama, bilgi yönetim sistemleri veya istatistik, veri analizi alanlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip ve YDS'de düzenlenen yabancı dillerden en az birine sahip 1 alan uzmanı ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş veya yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Fince, İsveççe, Norveççe dillerinden birini bilen 3 alan uzmanı alacağını duyurdu.16 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.MEB müfettiş yardımcısı alacakMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 100 Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı yapacak.14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.Kültür Bakanlığı personel alımıKültür ve Turizm Bakanlığı; Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli DevOps Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Önyüz Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı, Ağ Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET), Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA, Sistem Uzmanı, Test Otomasyon Uzmanı, Ürün Yönetimi ve İş Analizi Uzmanı pozisyonları için toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.175 SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALACAKKültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.SSB personel alımıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 İş Uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.İçişleri Bakanlığı personel alacakİçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 23 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:1 Çözüm Mimarı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 2 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Network Uzmanı, 1 Proje Yöneticisi, IP Santral Network Uzmanı, 2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı, 1 Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Network Video Konferans Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği (BGYS) Uzmanı, 3 Test Analiz Uzmanı ve 2 İş Zekası Uzmanı.Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek.21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

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