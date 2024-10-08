https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/manisada-kayip-olarak-aranan-kadin-ormanda-olu-bulundu-1088942914.html
Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu
Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Manisa'da 15 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Uşak'ta bir ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T00:21+0300
2024-10-08T00:21+0300
2024-10-08T00:39+0300
türkiye
kadın cinayeti
ormanlık alan
cinayet
kayıp
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Manisa'da 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'taki bir ormanlık alanda ölü bulundu.Kaybolduğu 26 Eylül tarihinde 21 yaşındaki kadının ailesi polise başvurdu. Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu kadının cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.Polis ekipleri, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U adlı bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/narin-guranin-babaevinde-olduruldugu-kesinlesti-iddiasi-guran-ailesinden-aciklama-geldi-1088941517.html
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kadın cinayeti, ormanlık alan, cinayet, kayıp
kadın cinayeti, ormanlık alan, cinayet, kayıp
Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu
00:21 08.10.2024 (güncellendi: 00:39 08.10.2024)
Manisa'da 15 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Uşak'ta bir ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Manisa'da 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'taki bir ormanlık alanda ölü bulundu.
Kaybolduğu 26 Eylül tarihinde 21 yaşındaki kadının ailesi polise başvurdu. Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu kadının cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.
Polis ekipleri, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U adlı bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.