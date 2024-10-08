https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/manisada-kayip-olarak-aranan-kadin-ormanda-olu-bulundu-1088942914.html

Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu

Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Manisa'da 15 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Uşak'ta bir ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T00:21+0300

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türkiye

kadın cinayeti

ormanlık alan

cinayet

kayıp

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Manisa'da 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'taki bir ormanlık alanda ölü bulundu.Kaybolduğu 26 Eylül tarihinde 21 yaşındaki kadının ailesi polise başvurdu. Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu kadının cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.Polis ekipleri, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U adlı bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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kadın cinayeti, ormanlık alan, cinayet, kayıp