Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasındaydı: Tamamen kurudu
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW307661Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu.
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW307661
Abone ol
Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu. Gölünyazı havadan görüntülenen kuş cennetinden geriye sadece kuru bir alanın kaldığı görüldü.
Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan il olan Çorum'da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşüşü sürerken, kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmaya devam ediyor.
Kırkdilim mevkiinde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı. Türkiye'nin önemli kuş cennetleri aransında yer alan Gölünyazı, dron ile havadan görüntülendi.
Eski hali:
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW307661Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu.
Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu.
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW307661
Şimdiki hali:
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW307661Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu.
Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu.
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW307661