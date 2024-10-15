Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kekemelik erkekler arasında daha yaygın
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile Bakanlığı yoksulluğun kitabını yazdı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Cansu Esin, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye ''Vergi Cenneti'' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
13:30
36 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknolojinin su kıtlığına karşı atığı adımlar
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah’ın zayıflamasını fırsat bilen ABD, Lübnan'da baskıyla bir cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Köfteci Yusuf kalkışması
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:32
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
20:07
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
20:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tarihi-eser-operasyonu-8-gozalti---1089228929.html
Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Sputnik Türkiye
Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T01:10+0300
2024-10-15T01:10+0300
yaşam
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
operasyon
kaçakçılık
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089228772_0:2:514:291_1920x0_80_0_0_0f7189059937b31d2b648919eef5bd2f.jpg
Ardahan'da jandarma ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunca 8 kişiyi gözaltına aldılar.Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/telefonlarda-hamam-bocegi-pisligi-tespit-edildi-uzmanlar-yatakta-kullanmayin-dedi-1089227211.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089228772_62:0:451:292_1920x0_80_0_0_9a4147059d8bedd59304f8980a17a671.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon, kaçakçılık, gözaltı
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon, kaçakçılık, gözaltı

Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

01:10 15.10.2024
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW308169Ardahan'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ardahan'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© İHA / OLGUN YILDIZ-AW308169
Abone ol
Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Ardahan'da jandarma ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunca 8 kişiyi gözaltına aldılar.
Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi.
Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
YAŞAM
Telefonlarda hamam böceği pisliği tespit edildi: Uzmanlar 'yatakta kullanmayın' dedi
Dün, 23:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала