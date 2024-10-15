https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tarihi-eser-operasyonu-8-gozalti---1089228929.html
Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Sputnik Türkiye
Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T01:10+0300
2024-10-15T01:10+0300
2024-10-15T01:10+0300
yaşam
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
operasyon
kaçakçılık
gözaltı
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Ardahan'da jandarma ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunca 8 kişiyi gözaltına aldılar.Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon, kaçakçılık, gözaltı
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon, kaçakçılık, gözaltı
Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Ardahan'da jandarma ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunca 8 kişiyi gözaltına aldılar.
Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi.
Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.