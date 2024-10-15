https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/tarihi-eser-operasyonu-8-gozalti---1089228929.html

Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Sputnik Türkiye

Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

operasyon

kaçakçılık

gözaltı

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Ardahan'da jandarma ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunca 8 kişiyi gözaltına aldılar.Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, operasyon, kaçakçılık, gözaltı