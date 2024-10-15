https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiye-izlandayi-4-2-maglup-etti-uefa-ulke-puani-degisti-mi-1089228064.html
Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?
Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçında İzlanda’yı İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T00:05+0300
2024-10-15T00:05+0300
2024-10-15T00:34+0300
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda tarihinde ilk kez İzlanda'yı 4-2 yendi.UEFA Uluslar B Ligi maçında İzlanda ile karşılan A Milli Takım maçı 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5’te Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta Türkiye deplasmanda 3 puan alarak toplamda 10 puana yükseldi.Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması ne?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/-izlanda---turkiye-macinda-ilk-11ler-belli-oldu-1089225337.html
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uefa ülke puanı, türkiye izlanda maç özeti, tv8 izle, uluslar ligi puan durumu,
uefa ülke puanı, türkiye izlanda maç özeti, tv8 izle, uluslar ligi puan durumu,
Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?
00:05 15.10.2024 (güncellendi: 00:34 15.10.2024)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçında İzlanda’yı İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile tarihte ilk kez deplasmanda 4-2 mağlup etti. Peki, UEFA ülke sıralaması güncellendi mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda tarihinde ilk kez İzlanda'yı 4-2 yendi.
UEFA Uluslar B Ligi maçında İzlanda ile karşılan A Milli Takım maçı 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5’te Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta Türkiye deplasmanda 3 puan alarak toplamda 10 puana yükseldi.
Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması ne?
9-Çek Cumhuriyeti: 40 bin 450