https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiye-izlandayi-4-2-maglup-etti-uefa-ulke-puani-degisti-mi-1089228064.html

Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?

Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçında İzlanda’yı İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T00:05+0300

2024-10-15T00:05+0300

2024-10-15T00:34+0300

spor

türkiye

milli takım

izlanda

izlanda milli futbol takımı

izlanda futbol federasyonu

maç

maç yayını

tarihi maç

uefa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/18/1044108413_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_384af1b8e9f7ab1c54dd3760d62b5a78.jpg

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda tarihinde ilk kez İzlanda'yı 4-2 yendi.UEFA Uluslar B Ligi maçında İzlanda ile karşılan A Milli Takım maçı 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5’te Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta Türkiye deplasmanda 3 puan alarak toplamda 10 puana yükseldi.Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/-izlanda---turkiye-macinda-ilk-11ler-belli-oldu-1089225337.html

izlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa ülke puanı, türkiye izlanda maç özeti, tv8 izle, uluslar ligi puan durumu,