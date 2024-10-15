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Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?
Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçında İzlanda’yı İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda tarihinde ilk kez İzlanda'yı 4-2 yendi.UEFA Uluslar B Ligi maçında İzlanda ile karşılan A Milli Takım maçı 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5’te Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta Türkiye deplasmanda 3 puan alarak toplamda 10 puana yükseldi.Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması ne?
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uefa ülke puanı, türkiye izlanda maç özeti, tv8 izle, uluslar ligi puan durumu,

Türkiye, İzlanda’yı 4-2 mağlup etti: UEFA ülke puanı değişti mi?

00:05 15.10.2024 (güncellendi: 00:34 15.10.2024)
© AAA Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki dördüncü maçında İzlanda’yı İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile tarihte ilk kez deplasmanda 4-2 mağlup etti. Peki, UEFA ülke sıralaması güncellendi mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda tarihinde ilk kez İzlanda'yı 4-2 yendi.
UEFA Uluslar B Ligi maçında İzlanda ile karşılan A Milli Takım maçı 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5’te Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 kazandı. UEFA Uluslar B Ligi 4.Grupta Türkiye deplasmanda 3 puan alarak toplamda 10 puana yükseldi.

Türkiye UEFA ülke puanı sıralaması ne?

1-İngiltere: 92 bin 446
2-İtalya: 81 bin 481
3-İspanya: 75 bin 703
4-Almanya: 74 bin 285
5-Fransa: 61 bin 379
6-Hollanda: 56 bin 566
7-Portekiz: 53 bin 016
8-Belçika: 46 bin 400
9-Çek Cumhuriyeti: 40 bin 450
10-Türkiye: 37 bin 300
Almanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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