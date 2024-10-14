https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/-izlanda---turkiye-macinda-ilk-11ler-belli-oldu-1089225337.html

İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

İzlanda ile saat 21.45'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımının 11'i belli oldu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

ilk 11'ler

a milli futbol takımı

izlanda

türkiye

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak İzlanda - Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'lerse belli oldu. Buna göre;Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Gülerİzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson,​​​​​​​ Gudjohnsen

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