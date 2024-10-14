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İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Sputnik Türkiye
İzlanda ile saat 21.45'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımının 11'i belli oldu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
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ilk 11'ler
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak İzlanda - Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'lerse belli oldu. Buna göre;Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Gülerİzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson,​​​​​​​ Gudjohnsen
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izlanda türkiye maçında ilk 11 belli oldu, a milli takım ilk 11, izlandaya karşı a milli takımın ilk 11, türkiye izlanda maçı hangi kanalda, türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta
izlanda türkiye maçında ilk 11 belli oldu, a milli takım ilk 11, izlandaya karşı a milli takımın ilk 11, türkiye izlanda maçı hangi kanalda, türkiye maçı ne zaman, milli maç saat kaçta

İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

20:42 14.10.2024 (güncellendi: 20:49 14.10.2024)
© AA / Halil SağırkayaAlmanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı
Almanya ile Türkiye, hazırlık maçında Berlin Olimpiyat Stadında karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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İzlanda ile saat 21.45'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımının 11'i belli oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak İzlanda - Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.
Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'lerse belli oldu. Buna göre;
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler
İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson,​​​​​​​ Gudjohnsen
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