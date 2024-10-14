https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/-izlanda---turkiye-macinda-ilk-11ler-belli-oldu-1089225337.html
İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Sputnik Türkiye
İzlanda ile saat 21.45'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımının 11'i belli oldu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T20:42+0300
2024-10-14T20:42+0300
2024-10-14T20:49+0300
spor
ilk 11'ler
a milli futbol takımı
izlanda
türkiye
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak İzlanda - Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'lerse belli oldu. Buna göre;Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Gülerİzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson, Gudjohnsen
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/icardi-icin-yeni-transfer-iddiasi-15-milyon-euroluk-butce-ayrildi-1089212919.html
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İzlanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:42 14.10.2024 (güncellendi: 20:49 14.10.2024)
İzlanda ile saat 21.45'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımının 11'i belli oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yapılacak İzlanda - Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.
Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak maç öncesi ilk 11'lerse belli oldu. Buna göre;
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler
İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson, Gudjohnsen