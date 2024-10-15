Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum

Niye böyle yapıyorsunuz? Ali Koç’u ben mi parklarda yuhalattım, ben mi istifa diye bağırttım? Fenerbahçeliler yapıyor! Galatasaraylılar gidiyor, 2 sene şampiyon olmuş Dursun Özbek’i göndermeye çalışıyor. Türkiye’de futbol anlayışı bu! Prim konusunda da yalan söylüyorlar. Biz, bütün primleri sezon başında futbolculara bildirdik. İç saha galibiyetleri 80 bin TL, deplasman galibiyetleri 100 bin TL, 4 büyüklere karşı ise 200 bin TL. Bu kadar. Samsunspor Futbol Kulübü, şu anda bir anonim şirket. %100 hisseleri de bana ait. Reklamın kötüsü olmaz. Fenerbahçeliler ortayı yaptı, ben de kafayı vurdum ve golü attım. Bütün Türkiye, bugün Samsunspor'u konuşuyor. Çok mutluyum. Reklamın kötüsü olmaz diyerek ben de gazı veriyorum.