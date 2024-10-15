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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 9.haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T17:16+0300
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray itirafı olay oldu.Fenerbahçe maçı öncesi bir radyo programına katılan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a sempati duyduğunu açıklayan Başkan Yıldırım “Ben yalan mı söyleyeceğim? Evet, Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor! Bunu da her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 'Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum' dedim. Bunda yanlış ne var? Bu konuda eleştiriyi de Fenerbahçeliler yapıyor. Fenerbahçeli olsaydım ne diyeceklerdi? Fenerbahçe'ye maç mı satacaktım? Her takıma karşı aynı şekilde oynuyoruz” dedi.'Ali Koç’u ben mi parklarda yuhalattım'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiye-izlandayi-4-2-maglup-etti-uefa-ulke-puani-degisti-mi-1089228064.html
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"samsunspor fenerbahçe maçı, samsunspor başkanı yüksel yıldırım
"samsunspor fenerbahçe maçı, samsunspor başkanı yüksel yıldırım
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum
Süper Lig'in 9.haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki açıklamaları gündem yarattı. Üç büyüklerden Galatasaray'ı tuttuğunu itiraf eden başkana sosyal medyada tepki yağdı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray itirafı olay oldu.
Fenerbahçe maçı öncesi bir radyo programına katılan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a sempati duyduğunu açıklayan Başkan Yıldırım “Ben yalan mı söyleyeceğim? Evet, Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor! Bunu da her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 'Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum' dedim. Bunda yanlış ne var? Bu konuda eleştiriyi de Fenerbahçeliler yapıyor. Fenerbahçeli olsaydım ne diyeceklerdi? Fenerbahçe'ye maç mı satacaktım? Her takıma karşı aynı şekilde oynuyoruz” dedi.
'Ali Koç’u ben mi parklarda yuhalattım'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şöyle konuştu:
Niye böyle yapıyorsunuz? Ali Koç’u ben mi parklarda yuhalattım, ben mi istifa diye bağırttım? Fenerbahçeliler yapıyor! Galatasaraylılar gidiyor, 2 sene şampiyon olmuş Dursun Özbek’i göndermeye çalışıyor. Türkiye’de futbol anlayışı bu! Prim konusunda da yalan söylüyorlar. Biz, bütün primleri sezon başında futbolculara bildirdik. İç saha galibiyetleri 80 bin TL, deplasman galibiyetleri 100 bin TL, 4 büyüklere karşı ise 200 bin TL. Bu kadar. Samsunspor Futbol Kulübü, şu anda bir anonim şirket. %100 hisseleri de bana ait. Reklamın kötüsü olmaz. Fenerbahçeliler ortayı yaptı, ben de kafayı vurdum ve golü attım. Bütün Türkiye, bugün Samsunspor'u konuşuyor. Çok mutluyum. Reklamın kötüsü olmaz diyerek ben de gazı veriyorum.