https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-duyurdu-persembe-gunune-dikkat-1089261834.html

Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına iniyor. İstanbul'da 4... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T19:37+0300

2024-10-15T19:37+0300

2024-10-15T19:37+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

meteoroloji 1. bölge müdürlüğü istanbul bölge tahmin ve erken uyarı merkezi

sıcaklık

soğuk

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İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor. Konuyla ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 4 ila 7 derece azalacak.Hava gelecek hafta nasıl olacak?Perşembe günü etkisini gösterecek olan soğuk havanın yeni, haftanın başında da etkili olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Meteoroloji, soğuk ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara kaşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.Hafta başına kadar sıcaklık nasıl olacak?Hafta başına kadar mevsim normallerinin altında beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri İstanbul ve diğer bazı illerde şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/y-ve-z-kusagindan-her-4-kisiden-biri-maddi-sikintilar-nedeniyle-cocuk-sahibi-olamayacaklarini-1089257147.html

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