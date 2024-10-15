https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteoroloji-duyurdu-persembe-gunune-dikkat-1089261834.html
Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat
Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına iniyor. İstanbul'da 4... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T19:37+0300
2024-10-15T19:37+0300
2024-10-15T19:37+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
meteoroloji 1. bölge müdürlüğü istanbul bölge tahmin ve erken uyarı merkezi
sıcaklık
soğuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0b/1079545241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_56205f00ce39527a63c457b061ee477b.jpg
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor. Konuyla ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 4 ila 7 derece azalacak.Hava gelecek hafta nasıl olacak?Perşembe günü etkisini gösterecek olan soğuk havanın yeni, haftanın başında da etkili olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Meteoroloji, soğuk ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara kaşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.Hafta başına kadar sıcaklık nasıl olacak?Hafta başına kadar mevsim normallerinin altında beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri İstanbul ve diğer bazı illerde şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/y-ve-z-kusagindan-her-4-kisiden-biri-maddi-sikintilar-nedeniyle-cocuk-sahibi-olamayacaklarini-1089257147.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0b/1079545241_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_f5a796aa52a0665f9ca4b445cee00b2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul sıcaklık, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 15 ekim hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, meteoroloji uyardı, sıcaklık düşüyor, perşembe günü hava kaç derece,
istanbul sıcaklık, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 15 ekim hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, meteoroloji uyardı, sıcaklık düşüyor, perşembe günü hava kaç derece,
Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat
Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına iniyor. İstanbul'da 4 ila 7 derece azalması öngörülen sıcaklıkla beraber yağış ve kuvvetli rüzgara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün erken uyarılarının takip edilmesi istendi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor.
Konuyla ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 4 ila 7 derece azalacak.
Hava gelecek hafta nasıl olacak?
Perşembe günü etkisini gösterecek olan soğuk havanın yeni, haftanın başında da etkili olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
Meteoroloji, soğuk ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara kaşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Hafta başına kadar sıcaklık nasıl olacak?
Hafta başına kadar mevsim normallerinin altında beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri İstanbul ve diğer bazı illerde şöyle: