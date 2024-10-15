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Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat
Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına iniyor. İstanbul'da 4... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T19:37+0300
2024-10-15T19:37+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
meteoroloji 1. bölge müdürlüğü istanbul bölge tahmin ve erken uyarı merkezi
sıcaklık
soğuk
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İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor. Konuyla ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 4 ila 7 derece azalacak.Hava gelecek hafta nasıl olacak?Perşembe günü etkisini gösterecek olan soğuk havanın yeni, haftanın başında da etkili olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Meteoroloji, soğuk ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara kaşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.Hafta başına kadar sıcaklık nasıl olacak?Hafta başına kadar mevsim normallerinin altında beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri İstanbul ve diğer bazı illerde şöyle:
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Meteoroloji duyurdu: Perşembe gününe dikkat

19:37 15.10.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul soğuk hava,
İstanbul soğuk hava, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına iniyor. İstanbul'da 4 ila 7 derece azalması öngörülen sıcaklıkla beraber yağış ve kuvvetli rüzgara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün erken uyarılarının takip edilmesi istendi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor.
Konuyla ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 4 ila 7 derece azalacak.

Hava gelecek hafta nasıl olacak?

Perşembe günü etkisini gösterecek olan soğuk havanın yeni, haftanın başında da etkili olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
Meteoroloji, soğuk ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara kaşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Hafta başına kadar sıcaklık nasıl olacak?

Hafta başına kadar mevsim normallerinin altında beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri İstanbul ve diğer bazı illerde şöyle:
İstanbul 9-15,
Kocaeli 8-15,
Sakarya 8-16,
Yalova 9-17,
Edirne 7-15,
Kırklareli 6-14
Tekirdağ 7-15 derece.
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