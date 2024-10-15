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Y ve Z kuşağından her 4 kişiden biri maddi sıkıntılar nedeniyle çocuk sahibi olmayacaklarını söylüyor
Y ve Z kuşağından her 4 kişiden biri maddi sıkıntılar nedeniyle çocuk sahibi olmayacaklarını söylüyor
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Araştırma sonuçları, her 4 gençten 1'inin finansal nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayacaklarını belirtiyor. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T17:04+0300
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Milenyum ve Z kuşağı yetişkinlerinin neredeyse dörtte biri çocuk sahibi olmayı planlamadıklarını belirtiyor. MassMutual anketi sonuçlarına göre, 18 ila 43 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 23'ü çocuksuz kalmanın finansal açıdan iki konuya dayandığını söylüyor. Bunlardan biri, çocuk sahibi olmamanın getirdiği finansal özgürlükken diğeri ise, bu dönemde çocuk yetiştirmenin pahalılığı altında ezilme endişesi.Dünyada olduğu gibi ABD'de de doğum oranlarında rekor seviyelerde düşüş gözlemlenmesinin ardından yapılan araştırmalar, finansal faktörlerin aile kurma kararını nasıl etkilediğine işaret ediyor.Yapılan bir başka ankette 50 yaş altı Amerikalıların hem yaşam tarzı hem de finansal nedenlerle çocuk sahibi olmamayı tercih ettiklerini; gelecek için para biriktirmek veya hobiler ve ilgi alanları için daha fazla zamana sahip olmak istediklerini söyledi.Araştırmalara katılan yetişkinlerin, doğru bir eşle tanışmadıkları için çocuk sahibi olmak istemedikleri veya çevresel sorunlar nedeniyle çocuk yetiştirme konusunda endişeli olduklarını söyleyenler de bulunuyor.Bir ailenin, çocuğun doğumundan 18 yaşına gelene kadar harcadıkları paranın, 2016 verilerine göre yüzde 20 oranında arttığı kaydedildi.Çocukları olanlar üzerinde yapılan bir başka araştırma ise, 18 yaş altı çocuk sahibi ailelerin 10'da 4'ü, çocuk sahibi olmanın kişisel mali durumlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
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Y ve Z kuşağından her 4 kişiden biri maddi sıkıntılar nedeniyle çocuk sahibi olmayacaklarını söylüyor

17:04 15.10.2024 (güncellendi: 17:05 15.10.2024)
© AAOp. Dr. Arslan: Hamilelikte grip enfeksiyonunun erken doğum ve düşük gibi sonuçları olabiliyor
Op. Dr. Arslan: Hamilelikte grip enfeksiyonunun erken doğum ve düşük gibi sonuçları olabiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA
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Araştırma sonuçları, her 4 gençten 1'inin finansal nedenlerden dolayı çocuk sahibi olmayacaklarını belirtiyor.
Milenyum ve Z kuşağı yetişkinlerinin neredeyse dörtte biri çocuk sahibi olmayı planlamadıklarını belirtiyor.
MassMutual anketi sonuçlarına göre, 18 ila 43 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 23'ü çocuksuz kalmanın finansal açıdan iki konuya dayandığını söylüyor. Bunlardan biri, çocuk sahibi olmamanın getirdiği finansal özgürlükken diğeri ise, bu dönemde çocuk yetiştirmenin pahalılığı altında ezilme endişesi.
Dünyada olduğu gibi ABD'de de doğum oranlarında rekor seviyelerde düşüş gözlemlenmesinin ardından yapılan araştırmalar, finansal faktörlerin aile kurma kararını nasıl etkilediğine işaret ediyor.
Yapılan bir başka ankette 50 yaş altı Amerikalıların hem yaşam tarzı hem de finansal nedenlerle çocuk sahibi olmamayı tercih ettiklerini; gelecek için para biriktirmek veya hobiler ve ilgi alanları için daha fazla zamana sahip olmak istediklerini söyledi.
Araştırmalara katılan yetişkinlerin, doğru bir eşle tanışmadıkları için çocuk sahibi olmak istemedikleri veya çevresel sorunlar nedeniyle çocuk yetiştirme konusunda endişeli olduklarını söyleyenler de bulunuyor.
Bir ailenin, çocuğun doğumundan 18 yaşına gelene kadar harcadıkları paranın, 2016 verilerine göre yüzde 20 oranında arttığı kaydedildi.
Çocukları olanlar üzerinde yapılan bir başka araştırma ise, 18 yaş altı çocuk sahibi ailelerin 10'da 4'ü, çocuk sahibi olmanın kişisel mali durumlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
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