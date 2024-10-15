https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kimliginiz-bir-olayda-kullanildi-yalaniyla-70-yas-ustunu-hedef-aldilar-4-kisiyi-21-milyon-1089253147.html
'Kimliğiniz bir olayda kullanıldı' yalanıyla 70 yaş üstünü hedef aldılar: 4 kişiyi 21 milyon dolandırdılar
'Kimliğiniz bir olayda kullanıldı' yalanıyla 70 yaş üstünü hedef aldılar: 4 kişiyi 21 milyon dolandırdılar
Sputnik Türkiye
Antalya'da özellikle 70 yaş üzerindeki kişileri arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 kişiyi toplam 21 milyon 518 bin lira değerinde maddi... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T15:26+0300
2024-10-15T15:26+0300
2024-10-15T15:26+0300
türkiye
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banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
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Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle 70 yaş üzerindeki vatandaşları telefonla arayıp kendilerinin, MİT mensubu, hakim, savcı, emniyet ve jandarma görevlisi olduğunu söyleyerek “Kimliğiniz bir olayda kullanıldı, adınız terör örgütüne karıştı” gibi ifadelerle baskı altına altına alan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 4 vatandaşı dolandırarak toplam 21 milyon 518 bin Türk lirası değerinde maddi menfaat sağladığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.4 şüpheli tutuklandıYapılan aramalarda; 12 bin 500 dolar, 7 adet altın bilezik, şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 4'ü ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/119-yil-hapis-cezasi-ile-aranan-dolandirici-yakalandi--1089151282.html
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
'Kimliğiniz bir olayda kullanıldı' yalanıyla 70 yaş üstünü hedef aldılar: 4 kişiyi 21 milyon dolandırdılar
Antalya'da özellikle 70 yaş üzerindeki kişileri arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 4 kişiyi toplam 21 milyon 518 bin lira değerinde maddi menfaat sağlayan 5 şüpheli yakalandı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle 70 yaş üzerindeki vatandaşları telefonla arayıp kendilerinin, MİT mensubu, hakim, savcı, emniyet ve jandarma görevlisi olduğunu söyleyerek “Kimliğiniz bir olayda kullanıldı, adınız terör örgütüne karıştı” gibi ifadelerle baskı altına altına alan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 4 vatandaşı dolandırarak toplam 21 milyon 518 bin Türk lirası değerinde maddi menfaat sağladığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda; 12 bin 500 dolar, 7 adet altın bilezik, şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 4'ü ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.