https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/119-yil-hapis-cezasi-ile-aranan-dolandirici-yakalandi--1089151282.html
119 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
119 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında kardeşine ait kimlik bilgilerini veren şahsın incelemesinde, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T15:29+0300
2024-10-12T15:29+0300
2024-10-12T15:29+0300
türkiye
karşılıksız çek
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
antalya
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş faaliyetleri kapsamında kimlik kontrolü yaptıkları sırada E.Ö. isimli bir şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini verdiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, E.Ö.'nün kardeşinin kimliğini beyan ettiği belirlendi. Şahsın, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan toplam 119 yıl hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 TL para cezası ile arandığı öğrenildi.E.Ö., hakkında yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/aile-hekimleri-19-ekimde-ankarada-sokaga-cikacak-1089150865.html
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karşılıksız çek, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, antalya
karşılıksız çek, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, antalya
119 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
Antalya'da polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında kardeşine ait kimlik bilgilerini veren şahsın incelemesinde, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan 119 yıl hapis cezası ve 4,7 milyon TL para cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş faaliyetleri kapsamında kimlik kontrolü yaptıkları sırada E.Ö. isimli bir şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini verdiğini tespit etti.
Yapılan detaylı incelemede, E.Ö.'nün kardeşinin kimliğini beyan ettiği belirlendi. Şahsın, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan toplam 119 yıl hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 TL para cezası ile arandığı öğrenildi.
E.Ö., hakkında yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.