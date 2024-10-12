https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/119-yil-hapis-cezasi-ile-aranan-dolandirici-yakalandi--1089151282.html

119 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

119 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında kardeşine ait kimlik bilgilerini veren şahsın incelemesinde, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T15:29+0300

2024-10-12T15:29+0300

2024-10-12T15:29+0300

türkiye

karşılıksız çek

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

antalya

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş faaliyetleri kapsamında kimlik kontrolü yaptıkları sırada E.Ö. isimli bir şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini verdiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, E.Ö.'nün kardeşinin kimliğini beyan ettiği belirlendi. Şahsın, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan toplam 119 yıl hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 TL para cezası ile arandığı öğrenildi.E.Ö., hakkında yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/aile-hekimleri-19-ekimde-ankarada-sokaga-cikacak-1089150865.html

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karşılıksız çek, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, antalya