https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/kerem-akturkoglu-uluslar-liginde-zirveye-oturdu-1089231940.html

Kerem Aktürkoğlu Uluslar Ligi'nde zirveye oturdu

Kerem Aktürkoğlu Uluslar Ligi'nde zirveye oturdu

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın dördüncü golünü atan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki gol krallığında zirveye yerleşti. Son yedi maçta 8 gol ve 3 asistlik performans... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda’yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek grupta üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla milliler, puanını 10’a yükseltti ve grup liderliği yolunda kritik bir adım attı.Deplasmandaki bu galibiyet, aynı zamanda Türkiye’nin İzlanda karşısındaki ilk deplasman zaferi olarak da tarihe geçti.Gol krallığı sıralamasıKerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde şu ana kadar attığı 4 golle gol krallığında Sesko ile birinci sırayı paylaşıyor. Norveçli yıldız Erling Haaland ise 3 golle üçüncü sırada bulunuyor.Türkiye'nin bu önemli galibiyeti, Uluslar Ligi B Ligi'nde grup liderliği mücadelesini daha da çekişmeli hale getirirken, Kerem Aktürkoğlu'nun formu da dikkat çekmeye devam ediyor.

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