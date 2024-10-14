https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/osayi-samuel-libyada-mahsur-kaldi-saglik-ve-guvenlik-garantimiz-yok-1089198767.html
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı: 'Sağlık ve güvenlik garantimiz yok'
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı: 'Sağlık ve güvenlik garantimiz yok'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın kampı için bulunduğu Libya'da 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu. Sosyal medya... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T11:08+0300
2024-10-14T11:08+0300
2024-10-14T11:17+0300
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futbol
haber
mahsur kalma
libya
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26 yaşındaki futbolcu, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi. Osayi Samuel'in bu endişeli durumu, futbolseverler ve spor camiasında büyük bir kaygı yarattı.Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında yarın TSİ 22.00'de Libya ile oynayacağı maç için Libya’ya seyahat etmişti. Ancak, takımın Libya Havalimanı'nda mahsur kalması, planlanan maçın akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu.Fenerbahçe Kulübü, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Futbolseverler ve medya, Osayi Samuel ve takım arkadaşlarının durumunu yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/real-madrid-galatasarayin-kalbini-istiyor-ancelotti-oldukca-israrili--1089198170.html
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Fenerbahçeli yıldız oyuncu Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı: 'Sağlık ve güvenlik garantimiz yok'
11:08 14.10.2024 (güncellendi: 11:17 14.10.2024)
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın kampı için bulunduğu Libya'da 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik garantisi olmadan Libya Havalimanı'nda beklediklerini belirtti.
26 yaşındaki futbolcu, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi. Osayi Samuel'in bu endişeli durumu, futbolseverler ve spor camiasında büyük bir kaygı yarattı.
Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında yarın TSİ 22.00'de Libya ile oynayacağı maç için Libya’ya seyahat etmişti. Ancak, takımın Libya Havalimanı'nda mahsur kalması, planlanan maçın akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu.
Fenerbahçe Kulübü, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Futbolseverler ve medya, Osayi Samuel ve takım arkadaşlarının durumunu yakından takip ediyor.