https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/osayi-samuel-libyada-mahsur-kaldi-saglik-ve-guvenlik-garantimiz-yok-1089198767.html

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı: 'Sağlık ve güvenlik garantimiz yok'

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı: 'Sağlık ve güvenlik garantimiz yok'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın kampı için bulunduğu Libya'da 15 saattir mahsur kaldığını duyurdu. Sosyal medya... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T11:08+0300

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spor

osayi samuel

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fenerbahçe spor kulübü

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mahsur kalma

libya

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26 yaşındaki futbolcu, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi. Osayi Samuel'in bu endişeli durumu, futbolseverler ve spor camiasında büyük bir kaygı yarattı.Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında yarın TSİ 22.00'de Libya ile oynayacağı maç için Libya’ya seyahat etmişti. Ancak, takımın Libya Havalimanı'nda mahsur kalması, planlanan maçın akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu.Fenerbahçe Kulübü, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Futbolseverler ve medya, Osayi Samuel ve takım arkadaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

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