https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-on-sorusturmasi-hizbullahin-ihasi-alcak-irtifa-yuzunden-orduyu-yaniltti-1089229742.html

İsrail ön soruşturması: 'Hizbullah'ın İHA'sı, 'alçak irtifa' yüzünden orduyu yanılttı'

İsrail ön soruşturması: 'Hizbullah'ın İHA'sı, 'alçak irtifa' yüzünden orduyu yanılttı'

Sputnik Türkiye

Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentinde gerçekleştirdiği ve 4 askerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın ön sonuçları çıktı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T02:21+0300

2024-10-15T02:21+0300

2024-10-15T02:21+0300

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İsrail Ordu Radyosunun haberinde, İsrail hava kuvvetlerinin saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ön sonuçlarına yer verildi. Hizbullah'ın Hayfa'ya düzenlediği saldırıda eş zamanlı olarak 3 İHA, 3 güdümlü füze ve roketler kullandığı kaydedildi. İsrail donanması ve savunma sistemi Demir Kubbe'nin 2 İHA'ya müdahale ettiği, üçüncü İHA'yla iletişimin Akka kentinin kuzeydoğusunda kesildiği aktarıldı.Haberde, "Alçak irtifada uçması veya hava kuvvetlerinin GPS sistemine müdahalesi sebebiyle hava kuvvetleri, İHA'nın kendi kendini imha ettiğini düşündü" ifadesi kullanıldı.İHA'nın 'hava tehdidi olarak sınıflandırılabilecekken bunun gerçekleşmediği' kaydedildi.'İhbar anında aynı bölgede helikopter vardı'İsrail hava kuvvetlerinin, Hayfa'nın güneydoğusundaki Yokneam bölgesinde halkın şüpheli bir uçak gördüğüne dair bildirimlerde bulunduğunu ancak o sıralarda aynı bölgede bir helikopterin de uçması sebebiyle, bildirimde bulunulan hava aracının İsrail helikopteri olduğunun düşünüldüğü savunuldu.İsrail Hava Kuvvetlerinin bir kanıt olmadığı sürece İHA'ların kendi kendini imha ettiğini değerlendirmeyeceği, bu kapsamda gelecek günlerde İsrail'in çok sayıda bölgesinde uyarı sirenlerinin yaygın bir şekilde devreye girebileceği, bazılarının da yanlış alarm olabileceği belirtildi.İHA'larla 'yarım saat bağlantı kesilse ve nerede olduğu bilinmese bile koruma durumuna' geçildiği ifade edildi.Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın, 'Şahid 107' tipi, ağırlığının 3 ila 5 kilogram ağırlığında savaş başlığına sahip olduğu ve GPS sistemiyle çalıştığı aktarıldı.İHA'nın uzaktan kontrol edilmediği, konum ve rota bilgisinin önceden belirlendiği kaydedildi.Hizbullah'ın 'dikkatli bir şekilde İHA'yı İsrail askerlerinin yemek yediği sırada askeri üssün yemekhanesine hedeflediğinin' değerlendirildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/baeden-lubnana-destek-burj-khalifaya-lubnan-bayragi-yansitildi-1089228564.html

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