https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/baeden-lubnana-destek-burj-khalifaya-lubnan-bayragi-yansitildi-1089228564.html
BAE'den Lübnan'a destek: Burj Khalifa'ya Lübnan bayrağı yansıtıldı
BAE'den Lübnan'a destek: Burj Khalifa'ya Lübnan bayrağı yansıtıldı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’ya Lübnan’a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T00:31+0300
2024-10-15T00:31+0300
2024-10-15T00:38+0300
dünya
lübnan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
burj khalifa
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’ya İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan’a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı. Burj Khalifa’nın üzerine ayrıca “BAE seninle, Lübnan” yazıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/netanyahu-israilin-unifil-personeline-kasitli-olarak-saldirdigi-iddiasi-tamamen-yanlistir-1089227091.html
lübnan
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lübnan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), burj khalifa
lübnan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), burj khalifa
BAE'den Lübnan'a destek: Burj Khalifa'ya Lübnan bayrağı yansıtıldı
00:31 15.10.2024 (güncellendi: 00:38 15.10.2024)
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’ya Lübnan’a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’ya İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan’a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı.
Burj Khalifa’nın üzerine ayrıca “BAE seninle, Lübnan” yazıldı.