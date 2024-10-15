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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-cogunlugu-lubnanda-125-askerinin-yaralandigini-duyurdu-1089230224.html
İsrail, çoğunluğu Lübnan'da, 125 askerinin yaralandığını duyurdu
İsrail, çoğunluğu Lübnan'da, 125 askerinin yaralandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, çoğu Lübnan'da olmak üzere, 125 askerinin yaralandığını duyurdu. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerinin sayısının 2 bin 344'ü karadan olmak üzere, 4 bin 858'e yükseldi.Çoğu Lübnan'da olmak üzere 14 Ekim'de 125 İsrail askeri yaralandığı aktarılırken bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, dün Hizbullah'ın gönderdiği bir insansız hava aracının İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düşmesi sonucu 61 askerin yaralandığını bildirmişti.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 352'si karadan saldırı sürecinde olmak üzere 739 askerinin öldüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-on-sorusturmasi-hizbullahin-ihasi-alcak-irtifa-yuzunden-orduyu-yaniltti-1089229742.html
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israil-filistin, israil, filistin, lübnan
israil-filistin, israil, filistin, lübnan

İsrail, çoğunluğu Lübnan'da, 125 askerinin yaralandığını duyurdu

03:10 15.10.2024
© AA / Bruno Theveninİsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Bruno Thevenin
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İsrail ordusu, çoğu Lübnan'da olmak üzere, 125 askerinin yaralandığını duyurdu. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerinin sayısının 2 bin 344'ü karadan olmak üzere, 4 bin 858'e yükseldi.
Çoğu Lübnan'da olmak üzere 14 Ekim'de 125 İsrail askeri yaralandığı aktarılırken bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, dün Hizbullah'ın gönderdiği bir insansız hava aracının İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düşmesi sonucu 61 askerin yaralandığını bildirmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 352'si karadan saldırı sürecinde olmak üzere 739 askerinin öldüğünü duyurdu.
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