https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-cogunlugu-lubnanda-125-askerinin-yaralandigini-duyurdu-1089230224.html

İsrail, çoğunluğu Lübnan'da, 125 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail, çoğunluğu Lübnan'da, 125 askerinin yaralandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, çoğu Lübnan'da olmak üzere, 125 askerinin yaralandığını duyurdu. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T03:10+0300

2024-10-15T03:10+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

filistin

lübnan

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İsrail ordusunun açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerinin sayısının 2 bin 344'ü karadan olmak üzere, 4 bin 858'e yükseldi.Çoğu Lübnan'da olmak üzere 14 Ekim'de 125 İsrail askeri yaralandığı aktarılırken bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yaralı sayısı oldu.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, dün Hizbullah'ın gönderdiği bir insansız hava aracının İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düşmesi sonucu 61 askerin yaralandığını bildirmişti.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 352'si karadan saldırı sürecinde olmak üzere 739 askerinin öldüğünü duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/israil-on-sorusturmasi-hizbullahin-ihasi-alcak-irtifa-yuzunden-orduyu-yaniltti-1089229742.html

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lübnan

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