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Gatilov: BM Yüksek Komiseri, ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki vermedi
Gatilov: BM Yüksek Komiseri, ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki vermedi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına ‘tepki göstermeleri... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T23:07+0300
2024-10-15T23:07+0300
dünya
gennadiy gatilov
birleşmiş milletler (bm)
cenevre
insan hakları
volker türk
bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)
abd
washington
yaptırım
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki göstermeleri çağrısı yaptıkları bir mektup gönderdiklerini, ancak sadece ‘notun alındığı’ yönünde bir yanıt aldıklarını ifade etti.Gatilov, “Geçen hafta BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e, Washington'un Rus medyasına ve gazetecilere yönelik yaptırımlarının ABD'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine ne kadar uygun olduğunu doğru bir şekilde değerlendirmesini ve bu vahim duruma kamuoyu önünde yanıt vermesini talep eden bir mektup gönderdik. Sonuçta bu alandaki korkunç durum uluslararası insan hakları mekanizmalarının dikkatini ve müdahalesini gerektiriyor” dedi.Gatilov, yanıt olarak yalnızca ‘mektubun alındığını’ doğrulayan ‘bürokratik bir yanıt’ aldıklarını belirterek, “İnsan hakları ve özgürlüklerini korumakla görevli yüksek komiser ve ofisinin tepkisinin tamamı bu kadar. Başka da bir yoruma gerek yok. BM'nin en üst kademedeki insan hakları savunucusunun tarafsızlığı ve objektifliği bu kadar” ifadelerini kullandı.Daha önce Gatilov, Sputnik’e demecinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin siyasi katılımının arttığını, bu organın tüm yöneticilerininşu veya buşekilde Batı ile bağlantılı olduğunu belirterek, bu kurumun Kiev'in çok sayıda suçunu akladığını ve Rusya'nın gönderdiği binlerce sayfalık delili görmezden geldiğini ifade etmişti.4 Eylül'de ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının çalışma koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyon Yasası gereğince, bu kuruluşların ABD’de çalışan personelleri ve mal varlıkları hakkında kuruma bilgi vermeleri gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyayi-silah-yoluyla-ateskese-zorlamanin-beyhude-oldugunu-kabul-etti-1089239342.html
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gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), cenevre, insan hakları, volker türk, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), abd, washington, yaptırım, abd hazine bakanlığı, rossiya segodnya, margarita simonyan
gennadiy gatilov, birleşmiş milletler (bm), cenevre, insan hakları, volker türk, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), abd, washington, yaptırım, abd hazine bakanlığı, rossiya segodnya, margarita simonyan

Gatilov: BM Yüksek Komiseri, ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki vermedi

23:07 15.10.2024
© Sputnik / Alexander Natruskin / Multimedya arşivine gidinGennadiy Gatilov
Gennadiy Gatilov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Alexander Natruskin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına ‘tepki göstermeleri talebinin’ yer aldığı mektuplarına yanıt vermediğini belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarına tepki göstermeleri çağrısı yaptıkları bir mektup gönderdiklerini, ancak sadece ‘notun alındığı’ yönünde bir yanıt aldıklarını ifade etti.
Gatilov, “Geçen hafta BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e, Washington'un Rus medyasına ve gazetecilere yönelik yaptırımlarının ABD'nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine ne kadar uygun olduğunu doğru bir şekilde değerlendirmesini ve bu vahim duruma kamuoyu önünde yanıt vermesini talep eden bir mektup gönderdik. Sonuçta bu alandaki korkunç durum uluslararası insan hakları mekanizmalarının dikkatini ve müdahalesini gerektiriyor” dedi.
Gatilov, yanıt olarak yalnızca ‘mektubun alındığını’ doğrulayan ‘bürokratik bir yanıt’ aldıklarını belirterek, “İnsan hakları ve özgürlüklerini korumakla görevli yüksek komiser ve ofisinin tepkisinin tamamı bu kadar. Başka da bir yoruma gerek yok. BM'nin en üst kademedeki insan hakları savunucusunun tarafsızlığı ve objektifliği bu kadar” ifadelerini kullandı.
Daha önce Gatilov, Sputnik’e demecinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin siyasi katılımının arttığını, bu organın tüm yöneticilerininşu veya buşekilde Batı ile bağlantılı olduğunu belirterek, bu kurumun Kiev'in çok sayıda suçunu akladığını ve Rusya'nın gönderdiği binlerce sayfalık delili görmezden geldiğini ifade etmişti.
4 Eylül'de ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının çalışma koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyon Yasası gereğince, bu kuruluşların ABD’de çalışan personelleri ve mal varlıkları hakkında kuruma bilgi vermeleri gerekecek.
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