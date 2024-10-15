https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyayi-silah-yoluyla-ateskese-zorlamanin-beyhude-oldugunu-kabul-etti-1089239342.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'yı silah yoluyla ateşkese zorlamanın beyhude olduğunu kabul etti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'yı silah yoluyla ateşkese zorlamanın beyhude olduğunu kabul etti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i askeri yöntemlerle ateşkese... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T10:49+0300

2024-10-15T10:49+0300

2024-10-15T11:00+0300

ukrayna krizi

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josep borrell

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'daki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i müzakereye zorlamak için Ukrayna'yı siyasi ve askeri açıdan güçlendirmenin stratejik bir mantığı var, ancak itiraf etmeliyim ki bu çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor” ifadesini kullandı.Rusya ordusunun her gün elde ettiği başarılara dikkat çeken Borrell, bu bağlamda AB ülkelerine Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını sıkılaştırma çağrısında bulundu.Daha önce Avrupa Parlamentosu’nun Macar üyesi Tamas Deutsch, Batılı yetkililerin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik stratejilerinin başarısız olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söylemişti. Macar temsilci, Avrupalı liderlere Kiev'e yönelik mali ve askeri destek stratejisini değiştirmeleri çağrısında bulunarak Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının ciddi bir tırmanma tehlikesi yarattığını hatırlatmıştı.Daha önce İngiliz Prospect dergisi, Avrupalı yetkililerin Kiev'in çatışmayı yavaş yavaş kaybettiğine inandığını, NATO'daki kaynakların da bunun sonuçlarından korktuğunu yazmıştı. Batılı yetkililerin, Avrupalı liderlerin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın ortasında Ukrayna konusundan yorulduklarından korktukları kaydedilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/finlandiya-disisleri-bakani-valtonen-bati-ukraynayi-desteklemekten-yoruldu-1089237791.html

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avrupa birliği, josep borrell, rusya, ukrayna, vladimir putin, avrupa parlamentosu, macaristan, nato, sergey lavrov