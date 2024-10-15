https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/danimarkada-son-derece-iyi-korunmus-halde-bulunan-50-viking-iskeleti-kesfedildi-1089244634.html
Danimarka'da 'son derece iyi korunmuş' halde 50 Viking iskeleti bulundu
Danimarka'da 'son derece iyi korunmuş' halde 50 Viking iskeleti bulundu
Sputnik Türkiye
Danimarka'nın bir köyünde elektrik hattı döşemeleri sırasında işçiler bazı iskeletlerle karşılaştı. Yapılan detaylı inceleme ve kazı çalışmalarında alandan... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T12:25+0300
2024-10-15T12:25+0300
2024-10-15T12:27+0300
yaşam
avrupa
danimarka
vikingler
kazı çalışması
iskelet
dna testi
analiz
keşif
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Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde yapılan elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında iskeletler bulundu.Kazı çalışmaları sırasında keşfedilen 50 iskeletin 'olağanüstü şekilde iyi korunmuş' olduğu ve Vikinglere ait ipuçları barındırabileceği düşünülüyor.Odense Müzesi arkeologları tarafından altı ay boyunca yürütülen kazılarda, bıçak, mücevher ve kristaller gibi çok sayıda başka eserle birlikte gömülmüş, son derece iyi korunmuş iskeletler ortaya çıkarıldı. İyi korunmuş iskeletler üzerinde DNA analizi yapılarak, birçok yeni bilimsel keşfin önü açılabilir.Mezarlarda bulunan 50 iskeletin 9. yüzyıldan, Danimarka'nın Jelling kentinde Gorm ve Thyra'nın hüküm sürdüğü dönemden kaldığı tahmin ediliyor.Araştırmacılar yapılan bu kazıdan, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gladyatorler-kenti-2-bin-200-yillik-spor-okulu-yeniden-canlaniyor-1089231466.html
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avrupa, danimarka, vikingler, kazı çalışması, iskelet, dna testi, analiz, keşif
avrupa, danimarka, vikingler, kazı çalışması, iskelet, dna testi, analiz, keşif
Danimarka'da 'son derece iyi korunmuş' halde 50 Viking iskeleti bulundu
12:25 15.10.2024 (güncellendi: 12:27 15.10.2024)
Danimarka'nın bir köyünde elektrik hattı döşemeleri sırasında işçiler bazı iskeletlerle karşılaştı. Yapılan detaylı inceleme ve kazı çalışmalarında alandan çıkarılan 50 iskeletin Viking döneminden kalma olduğu ortaya çıktı. İyi korunmuş olan bu iskeletler üzerinde yapılacak olan DNA analizleri, eskiye dair birçok yeni bulguyu gün yüzüne çıkarabilir
Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde yapılan elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında iskeletler bulundu.
Kazı çalışmaları sırasında keşfedilen 50 iskeletin 'olağanüstü şekilde iyi korunmuş' olduğu ve Vikinglere ait ipuçları barındırabileceği düşünülüyor.
Odense Müzesi arkeologları tarafından altı ay boyunca yürütülen kazılarda, bıçak, mücevher ve kristaller gibi çok sayıda başka eserle birlikte gömülmüş, son derece iyi korunmuş iskeletler ortaya çıkarıldı. İyi korunmuş iskeletler üzerinde DNA analizi yapılarak, birçok yeni bilimsel keşfin önü açılabilir.
Mezarlarda bulunan 50 iskeletin 9. yüzyıldan, Danimarka'nın Jelling kentinde Gorm ve Thyra'nın hüküm sürdüğü dönemden kaldığı tahmin ediliyor.
Araştırmacılar yapılan bu kazıdan, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.