https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/gladyatorler-kenti-2-bin-200-yillik-spor-okulu-yeniden-canlaniyor-1089231466.html

'Gladyatörler kenti': 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor

'Gladyatörler kenti': 2 bin 200 yıllık spor okulu yeniden canlanıyor

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik şehri Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık 'gymnasium'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T04:08+0300

2024-10-15T04:08+0300

2024-10-15T04:08+0300

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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'nın 'gymnasium'unda (spor okulu) Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışma yapılıyor.Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan ve dünyanın en büyük mermer antik şehri olarak bilinen Stratonikeia'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında çalışmalar devam ediyor.Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'daki 2 bin 200 yıllık "gymnasium"un kentteki en anıtsal yapılardan biri olduğunu söyledi.Yapıda bütüncül bir koruma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, "Antik dönemin en büyük gymnasiumunun kuzey kenarlarındaki yıkanma, yağlanma, pudralanma, torba odası ve genç erkekler odası gibi mekanları açığa çıkarıyoruz. Öğrencilerin hem fikri hem de bedeni eğitimlerini aldıkları yerlerin nasıl mekanlar olduğunu tespit ediyoruz" dedi.Söğüt, bu alanın önündeki anıtsal sütunlardan oluşan sütun dizini ve portik (revak) kısmındaki uygulamaları da açığa çıkarma çalışmaları yaptıklarını ifade etti.Gymnasiumda kazdıkları her alanda yeni bir verinin ve yeni bir buluntunun açığa çıktığını anlatan Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:Gelecekteki hedeflerinin gymnasiumun kuzey duvarlarını ve önündeki sütunlarını kendi malzemesiyle ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Söğüt, gymnasium yanında bulunan Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyan Köy Meydanı'nda da restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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antik, antik kent, çalışma