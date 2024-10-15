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Abdulkadir Selvi: Üç ayrı Kabine listesi dolaşıyor, 4 banko isim var
Abdulkadir Selvi: Üç ayrı Kabine listesi dolaşıyor, 4 banko isim var
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi Kabine'de değişiklik olacağına dair beklentilerin ardından 3 ayrı Kabine listesinin dolaştığını dile getirdi ancak "Kabine değişecekse... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kabine'de yapılacak olası değişiklik konusunda değerlendirme yaptı. Bugünkü yazısında 3 olası listenin dolaşıma sokulduğunu belirten Selvi, "Bakan olması beklenen isimlerin arayanı soranı çoğaldı. Bakanlık için ismi geçenleri “Kulislerimin ne kadar sağlam olduğunu bilirsin. Bu kez Kabine’desin. Hayırlı olsun” diye arayanlar bile var. Bunların arasında her Kabine değişikliğinde muhtemel isimleri arayıp “Sağlam bir yerden öğrendim. Bakan oluyorsun” dediği halde hiçbir öngörüsü tutmayanlar başta geliyor" dedi.Listeler hakkında 'Bakan Toto' yorumunda bulunan Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunlara değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1085452938.html
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kabine değişiklik, yeni bakanlar, bakanlar değişecek mi, hangi bakanlar değişecek, adalet bakanı gidiyor mu, yılmaz tunç gidiyor mu
kabine değişiklik, yeni bakanlar, bakanlar değişecek mi, hangi bakanlar değişecek, adalet bakanı gidiyor mu, yılmaz tunç gidiyor mu

Abdulkadir Selvi: Üç ayrı Kabine listesi dolaşıyor, 4 banko isim var

09:36 15.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Abdulkadir Selvi Kabine'de değişiklik olacağına dair beklentilerin ardından 3 ayrı Kabine listesinin dolaştığını dile getirdi ancak "Kabine değişecekse Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse bilmiyor" diye de ekledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kabine'de yapılacak olası değişiklik konusunda değerlendirme yaptı. Bugünkü yazısında 3 olası listenin dolaşıma sokulduğunu belirten Selvi, "Bakan olması beklenen isimlerin arayanı soranı çoğaldı. Bakanlık için ismi geçenleri “Kulislerimin ne kadar sağlam olduğunu bilirsin. Bu kez Kabine’desin. Hayırlı olsun” diye arayanlar bile var. Bunların arasında her Kabine değişikliğinde muhtemel isimleri arayıp “Sağlam bir yerden öğrendim. Bakan oluyorsun” dediği halde hiçbir öngörüsü tutmayanlar başta geliyor" dedi.
Listeler hakkında 'Bakan Toto' yorumunda bulunan Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunlara değindi:
"Dünden itibaren ise Kabine listeleri dolaşmaya başladı. Şimdilik üç ayrı liste var. Kimi hızını alamamış Kabine’ye tek bir kadın bakan bile koymamış, ki AK Parti kabinelerinde her zaman bir kadın bakan olur. Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan haricinde ancak birkaç isme yer vermiş. Kabine’nin yüzde 80’ini değiştirmiş. Tüm listelerin ortak 4 ismi var. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum banko isimler. Onların dışında bir listede Sağlık Bakanı var, diğer listede İçişleri Bakanı yer alıyor. Bazı listelerde genel merkezden kimse girmezken, bazı listelerde genel merkezden bir iki isim yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin durumu da aynı. Listeye göre Külliye’den giren sayısı değişiyor. Harcamak istedikleri bürokratların adlarını da listeye yazanlar yok değil. Bazı isimler ise her Kabine listesinin demirbaşı ama şimdiye kadar bir türlü gerçek Kabine’ye giremediler. Kabine değişecekse Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse bilmiyor. Erdoğan bir süredir çok köklü değişikliklere gitmiyor. Aksayan isimler varsa onları değiştiriyor. İş olsun diye değişiklik yapmıyor. Son söz; kulislerde dolaşan listeler doğru değil. Bu iş bakan toto ile değil Erdoğan’ın tercihi ile oluyor."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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