https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1085452938.html
Kabine Toplantısı sona erdi
Kabine Toplantısı sona erdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T19:50+0300
2024-07-02T19:50+0300
2024-07-02T19:55+0300
türkiye
kabine
kabine
recep tayyip erdoğan
kemal memişoğlu
murat kurum
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230725/fenerbahce-szalainin-123-milyon-euro-bedelle-hoffenheima-transfer-oldugunu-acikladi-1073935919.html
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kabine, kabine, recep tayyip erdoğan, kemal memişoğlu, murat kurum
kabine, kabine, recep tayyip erdoğan, kemal memişoğlu, murat kurum
Kabine Toplantısı sona erdi
19:50 02.07.2024 (güncellendi: 19:55 02.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.