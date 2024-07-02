https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1085452938.html

Kabine Toplantısı sona erdi

Kabine Toplantısı sona erdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T19:50+0300

2024-07-02T19:50+0300

2024-07-02T19:55+0300

türkiye

kabine

kabine

recep tayyip erdoğan

kemal memişoğlu

murat kurum

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.

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Sputnik Türkiye

kabine, kabine, recep tayyip erdoğan, kemal memişoğlu, murat kurum