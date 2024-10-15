https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/finlandiya-disisleri-bakani-valtonen-bati-ukraynayi-desteklemekten-yoruldu-1089237791.html

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: Batı, Ukrayna'yı desteklemekten yoruldu

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: Batı, Ukrayna'yı desteklemekten yoruldu

Sputnik Türkiye

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı desteklemekten yorulduğunu ve çatışmanın bir şekilde çözüme kavuşturulmasını giderek... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T10:29+0300

2024-10-15T10:29+0300

2024-10-15T10:30+0300

ukrayna krizi

finlandiya

batı

nato

ukrayna

yorgunluk

elina valtonen

askeri yardım

ortadoğu

rusya

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Financial Times gazetesine röportajında, “Batılı ülkeler Ukrayna'ya verdikleri destekten yorulmaya başladı ve çatışmanın bir şekilde çözüme kavuşturulmasını giderek artan bir şekilde umuyorlar” şeklinde konuştu.Batılı meslektaşlarına mevcut durum karşısında Kiev'e yardım çabalarını iki katına çıkarmaları çağrısında bulunan Valtonen, Batı’nın yorgunluğuyla ilgili de, “Bu bir gerçek ve giderek daha büyüyor” ifadesini kullandı.Ortadoğu'da patlak veren çatışmaların tüm dikkatleri ve kaynakları başka yöne çektiğini ve birçok ülkenin Ukrayna için bir çözüm bulmayı düşünmesine yol açtığını dile getiren Finlandiyalı bakan, “Pek çok ülke, özellikle Ortadoğu'da savaş beklentisi varken, bu savaşa (Rusya-Ukrayna çatışmasına) bir cevap bulabilirsek harika olur diye düşünmek istiyor” diye ekledi.Daha önce İngiliz Prospect dergisi, Avrupalı yetkililerin Kiev'in çatışmayı yavaş yavaş kaybettiğine inandığını, NATO'daki kaynakların da bunun sonuçlarından korktuğunu yazmıştı. Batılı yetkililerin, Avrupalı liderlerin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın ortasında Ukrayna konusundan yorulduklarından korktukları kaydedilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/dhc-lideri-pusilin-rus-ordusu-dzerjinsk-kentinin-ucte-ikisini-kontrol-altina-aldi-1089235467.html

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finlandiya, batı, nato, ukrayna, yorgunluk, elina valtonen, askeri yardım, ortadoğu, rusya, sergey lavrov, abd, ingiltere, almanya, italya