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İsveç gazetesi Mbappe'nin başını ağrıttı: 'Tecavüz soruşturmalarında yer alıyor'
İsveç gazetesi Mbappe'nin başını ağrıttı: 'Tecavüz soruşturmalarında yer alıyor'
Sputnik Türkiye
Fransız yıldız oyuncu Mbappe'nin İsveç'te yaşanan bir tecavüz olayı ile alakalı şüpheli olduğu iddia edildi. Oyuncu ise iddiaları 'yalan haber' diye cevapladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T17:12+0300
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kylian mbappe
isveç
gazete
spor
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İsveç gazetesi Expressen, Real Madrid yıldızının Stockholm'e yaptığı ziyaretin ardından Kylian Mbappé hakkında tecavüz soruşturması başlatıldığını bildirdi. Aftonbladet gazetesinin polise bir tecavüz iddiasının bildirildiğini ancak suçlanan kişinin kim olduğunun belirtilmediğini yazmasının ardından Expressen gazetesi 25 yaşındaki Mbappé'nin şüpheli olduğunu söyledi. Gazete, “Expressen tarafından elde edilen bilgilere göre polis, tecavüz ve cinsel saldırıdan makul ölçüde şüphelenilen yıldızı soruşturuyor” diye yazdı. Mbappe ise, Agence France-Presse (AFP) ile temasa geçtiğinde, kendisine karşı yapılan yasal bir şikayetten haberdar olmadığını söyledi.10 Ekim'de ülkeyi ziyaret ettiği bilinen Mbappe'nin gece külübüne gittiği biliniyor. Gazete devamında Mbappe'nin kaldığı otelde polis memurlarının olduğu bir fotoğraf da yayınladı. İddiaların yayılması ardından Mbappe, X sosyal medya hesabı üzerinden "Sahte haber. Duruşmadan bir gün önce, sanki tesadüfen olmuş gibi" diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/finlandiya-disisleri-bakani-israile-yaptirim-uygulayin--1089255051.html
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kylian mbappe, isveç, gazete, spor, real madrid, fransa, polis akademisi, polis
kylian mbappe, isveç, gazete, spor, real madrid, fransa, polis akademisi, polis

İsveç gazetesi Mbappe'nin başını ağrıttı: 'Tecavüz soruşturmalarında yer alıyor'

17:12 15.10.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinKylian Mbappe'
Kylian Mbappe' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
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Fransız yıldız oyuncu Mbappe'nin İsveç'te yaşanan bir tecavüz olayı ile alakalı şüpheli olduğu iddia edildi. Oyuncu ise iddiaları 'yalan haber' diye cevapladı.
İsveç gazetesi Expressen, Real Madrid yıldızının Stockholm'e yaptığı ziyaretin ardından Kylian Mbappé hakkında tecavüz soruşturması başlatıldığını bildirdi. Aftonbladet gazetesinin polise bir tecavüz iddiasının bildirildiğini ancak suçlanan kişinin kim olduğunun belirtilmediğini yazmasının ardından Expressen gazetesi 25 yaşındaki Mbappé'nin şüpheli olduğunu söyledi.
Gazete, “Expressen tarafından elde edilen bilgilere göre polis, tecavüz ve cinsel saldırıdan makul ölçüde şüphelenilen yıldızı soruşturuyor” diye yazdı. Mbappe ise, Agence France-Presse (AFP) ile temasa geçtiğinde, kendisine karşı yapılan yasal bir şikayetten haberdar olmadığını söyledi.
10 Ekim'de ülkeyi ziyaret ettiği bilinen Mbappe'nin gece külübüne gittiği biliniyor.
Gazete devamında Mbappe'nin kaldığı otelde polis memurlarının olduğu bir fotoğraf da yayınladı.
İddiaların yayılması ardından Mbappe, X sosyal medya hesabı üzerinden "Sahte haber. Duruşmadan bir gün önce, sanki tesadüfen olmuş gibi" diye yazdı.
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