https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/finlandiya-disisleri-bakani-israile-yaptirim-uygulayin--1089255051.html
Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım uygulayın
Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım uygulayın
Sputnik Türkiye
Finlandiya, İsrailli yetkililere Gazze ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T16:29+0300
2024-10-15T16:29+0300
2024-10-15T16:29+0300
israil- filistin çatışması
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finlandiya dışişleri bakanı timo soini
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israil ordusu
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı. YLE haber ajansına göre, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Orta Doğu ve Ukrayna gündemiyle düzenlenen Lüksemburg'daki toplantısının ardından gazetecilere konuşan Valtonen, İsrail'e yönelik yaptırımların genişletilmesine ilişkin tartışmaların AB içinde sürdüğünü, böyle bir kararın ancak tüm AB ülkelerinin onayıyla alınabileceğini belirtti.Tüm AB devletlerinin katılması gerekiyorÜlkeler arasında görüş farklılıkların olduğunu ancak bölgede gerilimi artıran olaylar sonrası İsrail'e karşı net bir adım atılması gerektiğini ifade eden Valtonen, AB'ye, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamayı düşünme çağrısında bulundu.Bakan Valtonen, AB'nin 2024 başında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere uyguladığı yaptırımların, ülkedeki hükümet yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-fidan-israil-hukumetinin-ve-onu-destekleyenlerin-bir-bedel-odemesi-sart--1089249911.html
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finlandiya, finlandiya dışişleri bakanı timo soini, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, lübnan, ab
finlandiya, finlandiya dışişleri bakanı timo soini, israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, lübnan, ab
Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım uygulayın
Finlandiya, İsrailli yetkililere Gazze ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı.
YLE haber ajansına göre, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Orta Doğu ve Ukrayna gündemiyle düzenlenen Lüksemburg'daki toplantısının ardından gazetecilere konuşan Valtonen, İsrail'e yönelik yaptırımların genişletilmesine ilişkin tartışmaların AB içinde sürdüğünü, böyle bir kararın ancak tüm AB ülkelerinin onayıyla alınabileceğini belirtti.
Tüm AB devletlerinin katılması gerekiyor
Ülkeler arasında görüş farklılıkların olduğunu ancak bölgede gerilimi artıran olaylar sonrası İsrail'e karşı net bir adım atılması gerektiğini ifade eden Valtonen, AB'ye, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamayı düşünme çağrısında bulundu.
Bakan Valtonen, AB'nin 2024 başında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere uyguladığı yaptırımların, ülkedeki hükümet yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.