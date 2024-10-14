https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/tff-duyurdu-izlanda---turkiye-maci-hakkinda-ilk-aciklama-1089217958.html

TFF duyurdu: İzlanda - Türkiye maçı hakkında ilk açıklama

TFF duyurdu: İzlanda - Türkiye maçı hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu İzlanda Türkiye maçının oynanacağı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda yaptığı son incelemelere göre... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T17:29+0300

2024-10-14T17:29+0300

2024-10-14T17:30+0300

spor

türkiye

izlanda

izlanda milli futbol takımı

izlanda futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile oynayacağı maç hakkında UEFA kararını verdi.Maçın oynanacağı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda hava koşulları nedeniyle maçın erteleneceği tartışmaları sürerken UEFA kararını verdi. Stadyumda yapılan inceleme sonrasında UEFA maçın oynanmasına karar verdi. Alınan karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır" dedi.İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda?İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Maç TV8 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

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