https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/tff-duyurdu-izlanda---turkiye-maci-hakkinda-ilk-aciklama-1089217958.html
TFF duyurdu: İzlanda - Türkiye maçı hakkında ilk açıklama
TFF duyurdu: İzlanda - Türkiye maçı hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu İzlanda Türkiye maçının oynanacağı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda yaptığı son incelemelere göre... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T17:29+0300
2024-10-14T17:29+0300
2024-10-14T17:30+0300
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile oynayacağı maç hakkında UEFA kararını verdi.Maçın oynanacağı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda hava koşulları nedeniyle maçın erteleneceği tartışmaları sürerken UEFA kararını verdi. Stadyumda yapılan inceleme sonrasında UEFA maçın oynanmasına karar verdi. Alınan karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır" dedi.İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda?İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Maç TV8 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
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TFF duyurdu: İzlanda - Türkiye maçı hakkında ilk açıklama
17:29 14.10.2024 (güncellendi: 17:30 14.10.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu İzlanda Türkiye maçının oynanacağı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda yaptığı son incelemelere göre maçın oynanmasına karar verdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile oynayacağı maç hakkında UEFA kararını verdi.
Maçın oynanacağı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda hava koşulları nedeniyle maçın erteleneceği tartışmaları sürerken UEFA kararını verdi. Stadyumda yapılan inceleme sonrasında UEFA maçın oynanmasına karar verdi. Alınan karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır" dedi.
İzlanda - Türkiye maçı hangi kanalda?
İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Maç TV8 ve EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.