https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/icardi-icin-yeni-transfer-iddiasi-15-milyon-euroluk-butce-ayrildi-1089212919.html

Icardi için yeni transfer iddiası: '15 milyon euroluk bütçe ayrıldı'

Icardi için yeni transfer iddiası: '15 milyon euroluk bütçe ayrıldı'

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi transfer etmek için River Plate'in 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edildi. Galatasaray Sportif A.Ş... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T15:47+0300

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spor

galatasaray

mauro icardi

transfer

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Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi için yeni bir iddia gündeme getirildi. Arjantin basınına dayandırılan habere göre, River Plate'in yıldız oyuncu için harekete geçeceği ve 15 milyon euroıluk bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. Ayrıca haberde Arjantinli yıldızın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili, "Bizim için çok değerli bir futbolcu. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/transfer-olacagi-soylenen-icardi-icin-galatasaraydan-aciklama-1089084574.html

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galatasaray, mauro icardi, transfer