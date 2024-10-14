https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/icardi-icin-yeni-transfer-iddiasi-15-milyon-euroluk-butce-ayrildi-1089212919.html
Icardi için yeni transfer iddiası: '15 milyon euroluk bütçe ayrıldı'
Icardi için yeni transfer iddiası: '15 milyon euroluk bütçe ayrıldı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi transfer etmek için River Plate'in 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edildi. Galatasaray Sportif A.Ş... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T15:47+0300
2024-10-14T15:47+0300
2024-10-14T15:47+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
transfer
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Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi için yeni bir iddia gündeme getirildi. Arjantin basınına dayandırılan habere göre, River Plate'in yıldız oyuncu için harekete geçeceği ve 15 milyon euroıluk bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. Ayrıca haberde Arjantinli yıldızın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili, "Bizim için çok değerli bir futbolcu. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/transfer-olacagi-soylenen-icardi-icin-galatasaraydan-aciklama-1089084574.html
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galatasaray, mauro icardi, transfer
galatasaray, mauro icardi, transfer
Icardi için yeni transfer iddiası: '15 milyon euroluk bütçe ayrıldı'
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi transfer etmek için River Plate'in 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edildi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili "Bizim için çok değerli bir futbolcu" açıklamasını yaptı.
Galatasaray ile 2 şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi için yeni bir iddia gündeme getirildi. Arjantin basınına dayandırılan habere göre, River Plate'in yıldız oyuncu için harekete geçeceği ve 15 milyon euroıluk bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. Ayrıca haberde Arjantinli yıldızın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili, "Bizim için çok değerli bir futbolcu. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" demişti.