https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sosyal-medyada-tanistigi-erkeklere-tuzak-kurarak-paralarini-calan-kadin-dolandiricilar-yakalandi-1089203387.html

Sosyal medyada tanıştığı erkeklere tuzak kurarak paralarını çalan kadın dolandırıcılar yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı erkeklere tuzak kurarak paralarını çalan kadın dolandırıcılar yakalandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 9 kadının sosyal medyadan erkekler ile tanışıp buluştuktan sonra paralarını çaldığı ortaya çıktı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T12:40+0300

2024-10-14T12:40+0300

2024-10-14T12:40+0300

türkiye

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Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra buluştukları erkeklerin banka bilgilerini elde ederek paralarını çalan suç örgütüne yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.Edilinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri tuzağa çekerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit ederek fiziki takibe aldı.Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları ve ardından randevulaştıkları mağdurların telefonlarını 'müzik dinlemek' gibi çeşitli 'bahanelerle istedikleri' ve telefon şifresini de bu yolla öğrendikleri tespit edildi.Telefon şifresini de öğrendikten sonra şüphelilerin kendilerini sahte plakalı araçla dışarıda bekleyen diğer suç örgütü üyeleriyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.Mağdurların banka hesaplarından para ve kredi çektilerŞüphelilerin, telefon ve internet bankacılığı şifreleri aynı olan mağdurların banka hesaplarından kendilerine para aktardıkları, internet bankacılığı aracılığıyla kredi çektikleri öğrenildi.Suç örgütünün erkekleri dolandıran kadın şüphelilere, elde edilen paranın üçte birini verdiği de tespit edildi.Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri görüntüleri ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 7 cep telefonuna da el konuldu.

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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, ankara, kadın, erkek